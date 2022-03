In 4,5 Metern Höhe: Wer hat den goldenen Schlüssel in Memmingen gestohlen?

Ein 50 Zentimeter großer, vergoldeter Schlüssel ist von einer Hausfassade in der Memminger Altstadt gestohlen worden. Es hatte mehr als 100 Jahre dort gehangen.

10.03.2022 | Stand: 12:43 Uhr

Die Diebe müssen mit einer Leiter gekommen sein. Oder mit einem hohen Transporter, auf den sie dann gestiegen sind. Wie auch immer sie vorgegangen sind: Sie stahlen den goldenen Schlüssel, der in 4,5 Metern Höhe am Haus von Familie Kerler in der Memminger Altstadt hing. „Ein ganz schöner Oschi“, sagt Lukas Kerler: Der Schlüssel sei 50 Zentimeter hoch und bis zu 20 Kilogramm schwer.

Er war vermutlich in der Nacht zu Mittwoch, 2. März, gestohlen worden (wir berichteten). An einen „betrunkenen Spaß“ glaubt Kerler nicht. Er geht eher von einem gezielten Diebstahl aus. Also dass dem Täter oder den Tätern der Schlüssel aufgefallen ist, sie ihn für wertvoll befunden und geplant haben, wie sie ihn vom Haus am Theaterplatz stehlen können.

Schlüssel hing seit mehr als 100 Jahren an dem Haus

Der Schlüssel hatte seit 1913 dort gehangen und war Teil des Nasenschildes – so werden die historischen und meist kunsthandwerklich aufwendig gearbeiteten Werbeschilder genannt. Die Symbole darin standen früher meist für das Handwerk, das in einem Haus betrieben wurde. Im Fall der Familie Kerler stand der Schlüssel für die Zunft der Schlosser: Etwa seit Mitte des 16. Jahrhunderts habe seine Familie dort die Schlosserei betrieben, sagt Lukas Kerler. Anfang der 1970er Jahre endete die Unternehmensgeschichte mit dem Tod seines Onkels. Doch der Schlüssel blieb als Erinnerung an das alte Handwerk erhalten – wie es an vielen Häusern in der Memminger Altstadt der Fall ist.

Schlüssel Nasenschild Memmingen Dieser goldene Schlüssel an einem Memminger Nasenschild wurde im März 2022 gestohlen. Haus einer ehemaligen Schlosserei , Familie Kerler , Diebstahl, Polizei Bild: Lukas Kerler

„Warum der goldene Schlüssel gestohlen wurde, kann man nur mutmaßen“, sagt der 30-Jährige. Denn aus purem Gold ist er nicht. Er ist lediglich mit Blattgold überzogen. Darunter steckt schweres Eisen, das sein Urgroßvater Ernst Kerler vor mehr als einem Jahrhundert zu diesem Schlüssel geformt hat. Was wollen die Täter also damit anfangen? Vielleicht bei einem Schrotthändler verkaufen, überlegt Lukas Kerler. In diese Richtung habe er schon seine Fühler ausgestreckt – bisher ohne Erfolg. Doch egal, welchen Betrag die Diebe für den Schlüssel erhalten: Der ideele Wert sei um ein Vielfaches höher.

Ebenfalls interessant: Kurios: Fahrrad wird in Berlin gestohlen und im Unterallgäu gefunden

Lesen Sie auch

Außergewöhnlicher Diebstahl Unbekannte stehlen "goldenen Schlüssel" in Memmingen - Polizei braucht Hilfe

Auch die Polizei ermittelt, dort hat Lukas Kerler den Diebstahl angezeigt. Vielleicht wird so herausgefunden, wie die Täter an den Schlüssel herangekommen sind. „Da werden Kriminelle ja kreativ.“ Dass es nachts gewesen ist, davon geht der 30-Jährige bis jetzt aus. Denn morgens, am Tage und abends hätte der Hund aus dem ersten Stock angeschlagen, der sensibel auf Geräusche reagiere. Nachts schlafe er mit im Schlafzimmer im hinteren Teil der Wohnung. Und auch die 78-jährige Tante von Lukas Kerler, die Eigentümerin des Hauses, hätte es am Tage vermutlich gehört. Sie habe sich mittlerweile vom ersten Schrecken erholt, sagt sie, möchte namentlich aber nicht erwähnt werden. Nun sei sie einfach traurig über den Verlust. „Es tut mir sehr leid.“

Für Hinweise auf den gestohlenen Schlüssel gibt es eine Belohnung

Doch ganz hat die Familie die Hoffnung noch nicht aufgegeben: „Hinweise, die zur Wiederbeschaffung des Schlüssels führen, werden entsprechend honoriert“, sagt Lukas Kerler. Einen Betrag könne er noch nicht nennen. Sollte der Schlüssel aber nicht mehr auftauchen, „werden wir sicher die Möglichkeit eines Nachbaus prüfen lassen und ob in Memmingen oder im Umland jemand so eine Arbeit noch anfertigen kann.“ „Der Rest des Nasenschilds wird auf jeden Fall, auch ohne Schlüssel, erhalten bleiben und auf die Geschichte des Hauses hinweisen.“

Lesen Sie auch: Jugendlicher stiehlt Kennzeichen von Polizeifahrzeug - und überführt sich selbst

Der Vorfall erinnert an den Krümelmonster-Krimi, der im Jahr 2013 bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Damals war ein vergoldeter, etwa 20 Kilogramm schwerer Leibnizkeks von der Fassade des Bahlsen-Firmensitzes in Hannover gestohlen worden.

Die bis heute unbekannten Diebe wollten den Gebäckhersteller dazu erpressen, Kekse an ein Kinderkrankenhaus und 1000 Euro an ein Tierheim zu spenden. Einem Bekennerschreiben legten sie ein Foto bei, auf dem einer der Täter in einem Krümelmonsterkostüm zu sehen ist. Dem kam das Unternehmen nicht nach. Allerdings sagte es zu, tausende Packungen mit Keksen an soziale Einrichtungen zu spenden. Daraufhin tauchte der vergoldete Keks wieder auf. Das Unternehmen hielt sein Versprechen ein.