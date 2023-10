Stoffpinguin tröstet jetzt die vierjährige Lia Lina

Kuscheltier-Tour macht Halt im Klinikum Memmingen. Initiatorin Sarah Schott bringt 151 Plüschtiere für kranke Mädchen und Buben mit. Was hinter der Aktion steckt.

29.10.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Auf ihrer Kuscheltier-Tour durch Süddeutschland machte die 27-jährige Sarah Schott, die selbst an einer schweren Stoffwechselerkrankung leidet, Halt im Klinikum Memmingen. Dort übergab sie 151 Kuscheltiere für die kranken Mädchen und Buben der Kinderklinik.

Betroffene macht Werbung für die Kuscheltier-Tour

Sarah Schott hat einige Jahre ihres Lebens in Krankenhäusern verbracht. Die 27-Jährige leidet an der Erbkrankheit Mukoviszidose und wurde vor vier Jahren lungentransplantiert. Danach musste sie noch gegen eine Krebserkrankung kämpfen. In den Sozialen Netzwerken klärt sie über ihre angeborene Stoffwechselerkrankung auf, setzt sich für Organspende ein und macht Werbung für ihre Kuscheltier-Tour.

"Kleinen Patienten einfach etwas Freude und Mut schenken"

„Dabei sammeln wir Spenden für Kuscheltiere, die wir dann persönlich an Kinderkliniken übergeben und den kleinen Patienten damit einfach etwas Freude und Mut schenken wollen“, erklärt Sarah Schott in einer Pressemitteilung des Klinikums Memmingen. In den vergangenen Jahren konnten so bereits deutschlandweit knapp 8000 Kuscheltiere in über 50 Krankenhäusern verteilt werden, berichtet Sarah Schott, die aus Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz stammt.

Unterstützung gibt es auch aus der Maustadt Memmingen

Auch für das Klinikum Memmingen hatten sich nach einem Aufruf in der Memminger Zeitung und in den Sozialen Netzwerken so viele Spender gefunden, dass Sarah Schott und ihre Freundin Hanna Herzog für das Krankenhaus der Maustadt 151 Kuscheltiere im Wert von je 15 Euro finanzieren konnten. „Unser Projekt wird dabei nicht nur von vielen Privatpersonen, sondern auch von einigen Firmen unterstützt“, erzählt Schott.

So kommt die Aktion am Klinikum Memmingen an

Am Klinikum Memmingen kam die Kuscheltierspende sehr gut an. Neben Kinderklinik-Chefarzt Professor Dr. David Frommhold und seinem gesamten Team freuten sich natürlich besonders die kleinen Patientinnen und Patienten, wie beispielsweise die vierjährige Lia Lina Cecen, die von Sarah Schott einen Stoffpinguin geschenkt bekam.