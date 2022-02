Anwohner programmiert Geschwindigkeits-Tafel wegen eines Geburtstags um - Beinahe-Unfall im Unterallgäu

In Lachen/Unterallgäu hat ein Anwohner eine digitale Geschwindigkeitstafel umprogrammiert, um auf einen 60. Geburtstag hinzuweisen. Es kam fast zu einem Unfall.

11.02.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Er wollte auf einen Geburtstag aufmerksam machen: In Lachen im Unterallgäu hat ein Anwohner mit einer manipulierten digitalen Geschwindigkeitsanzeige für Aufregung gesorgt. Der Mann stellte in der Ortsdurchfahrt eine automatische Geschwindigkeitstafel auf, die er vorher programmiert hatte. Sie zeigte abwechselnd die tatsächlich gefahrenen Stundenkilometer und eine rot umrandete Geschwindigkeit in Höhe von 60 km/h an.

Am vergangenen Mittwoch wäre es deshalb in Lachen beinahe zu einem Unfall gekommen. Eine Autofahrerin musste eigenen Angaben zufolge eine Vollbremsung einlegen, weil ein vor ihr fahrendes Auto wegen der manipulierten Tafel plötzlich kräftig abbremste.

Manipulierte Geschwindigkeitsanzeige in Lachen: Weitere Autofahrer/innen sollen sich bei der Polizei melden

Wie sich herausstellte, wollte ein Anwohner mit der Anzeige auf einen 60. Geburtstag aufmerksam machen. Im droht nun ein polizeiliches Nachspiel. Die Polizei in Memmingen bittet mögliche weitere Zeugen oder Geschädigte, die aufgrund der Tafel gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden.

