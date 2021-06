Lachens älteste Einwohnerin ist 102 Jahre

Anni Bürk feiert ihren Ehrentag in dem Haus, in dem sie vor mehr als einem Jahrhundert geboren worden ist.

1919 wurde Anni Bürk geboren. Im selben Haus in Albishofen wohnt sie noch immer. Jetzt feierte sie ihren 102. Geburtstag – im eigenen Garten. Sie ist die älteste Einwohnern der Gemeinde Lachen. „Unsere Anni war über 50 Jahre die Sekretärin der Gemeinde und arbeitete in der Verwaltungsgemeinschaft Memmingerberg, und so weiß sie auch heute noch viel von ihrer Gmoid zu erzählen“, sagt Lachens Bürgermeister Josef Diebolder, der die 102-Jährige an ihrem Geburtstag besuchte.

Engagiert war sie über viele Jahrzehnte bei der evangelischen Landjugend und dafür auch weit über die Dorfgrenzen bekannt. Sie werde nie die vielen Gruppenstunden, Ferienaktionen, Wanderungen, christlichen Impulse und das Theaterspielen vergessen. Das habe immer besonders viel Freude gemacht, sagte sie dem Bürgermeister. Singen mit der Jugend und im Chor – das habe sie jung und rüstig gehalten. Ehrenamtlich arbeitete sie auch in der evangelischen Kirchenverwaltung als Pfarrsekretärin, im Kreisjugendring, dem Jugendwohlfahrtsausschuss und als Jugendschöffin. Bekannt ist Anni Bürk vielen für ihre humorvollen Gedichte, die sie zu vielen Anlässen verfasste.

Diebolder überbrachte die Glückwünsche von Landkreis und Gemeinde und bewunderte: „Es ist nicht selbstverständlich, dass die Angehörigen unserer Anni ermöglichen, im Kreise der Familie zu Hause zu leben“.