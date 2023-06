Ladendieb in Memmingen gleich zweimal hintereinander beim Klauen erwischt

Ein 21-Jähriger ist gestern unmittelbar hintereinander bei zwei Ladendiebstählen in Memmingen erwischt worden. Beim zweiten Mal wurde er rabiat.

08.06.2023 | Stand: 13:44 Uhr

Am Mittwochnachmittag versuchte der 21-jährige Mann, in einer Drogerie im Memminger Westen eine elektrische Zahnbürste zu stehlen. Noch bevor er die Kasse erreichte, sprach eine Mitarbeiterin ihn an, worauf er die Ware unter seiner Jacke zurückgab und den Laden verließ.

Auf direktem Weg ging er laut Polizei in den angrenzenden Supermarkt und steckte eine Packung Süßigkeiten und eine Getränkedose in seine Jackentaschen. Dabei wurde er von einer Kundin beobachtet, die die Marktleiterin verständigte. Da der Mann an der Kasse keine Waren bezahlte, stellte sich ihm die Marktleiterin in den Weg.

Zwei Ladendiebstähle und Körperverletzung: Polizei erwischt jungen Mann in Memmingen

Der Täter übergab ihr dann die Waren, schubste sie zur Seite und flüchtete. Die Marktleiterin stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Der Täter konnte bei einer darauffolgenden Fahndung in der näheren Umgebung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Wert der Waren betrug rund 60 Euro, teilt die Polizei Memmingen mit.