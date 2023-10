Vom Rettungswagen in die Uni: Wie ein Allgäuer zum Medizinstudium kam

Rettungssanitäter Lukas Lux fängt über die Landarztquote ein Medizinstudium in Augsburg an. Welches System dahinter steckt.

03.10.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Lukas Lux war in den vergangenen Wochen häufig mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Am Steuer eines Rettungswagens der Memminger Johanniter eilte er zu medizinischen Akutfällen. Ab Oktober wird er sein Medizinstudium in Augsburg aufnehmen. Die Zulassung erhielt er über die „Landarztquote“. Wenn er das Studium beendet hat, entscheidet die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB), wo er sich als Landarzt in Bayern niederlassen wird. Zudem hat sich der ausgebildete Rettungssanitäter vertraglich verpflichtet, die Tätigkeit als Landarzt für zehn Jahre auszuüben. Die Landarztquote beträgt in Bayern 5,8 Prozent der Studienplätze und beinhaltet auch die spätere Verwendung im öffentlichen Gesundheitsdienst.

"Die Quote ermöglicht mir, meinen Wunschberuf zu ergreifen"

Lukas Lux hat sich die Bewerbung über die Landarztquote reiflich überlegt. Er kann zwar ein gutes Abitur vorweisen, den für das Studienfach Medizin geforderten Numerus Clausus hat er nicht erreicht. „Die Quote ermöglicht mir, meinen Wunschberuf zu ergreifen“ sagt er mit Blick auf den häufigen Kontakt mit Ärzten im Rettungsdienst.

Mit großem Respekt hat er vor allem die Arbeit der Notärzte beobachtet, die lebensrettende Akutmedizin im präklinischen Bereich leisten. „Die Einengung im Studium auf die Allgemeinmedizin und Innere Medizin ist für mich kein Problem“ erläutert Lux. Hier setzt auch Kritik an der Quote an. Entwickle sich während des Studiums das Interesse an einer anderen Fachrichtung, so bliebe dies dem Landarztbewerber verwehrt, kritisiert die Ärzteorganisation „Marburger Bund“. Weitere Kritik gibt es an der hohen Vertragsstrafe von 250.000 Euro, falls der Bewerber dann doch nicht als Landarzt arbeiten will.

Die ärztliche Versorgung im Raum Unterallgäu sei derzeit gut

Seinen Wunschtraum hat sich Dr. Harald Skudel bereits vor langer Zeit erfüllt. Der 52-jährige Allgemeinmediziner und Internist arbeitete zunächst vier Jahre im Klinikum Memmingen und wechselte dann gezielt in eine Gemeinschaftspraxis in Bad Grönenbach. „Die Landarztquote ist grundsätzlich zu begrüßen“, sagt Skudel, denn „um ein guter Mediziner zu werden, bei dem die Patienten im Mittelpunkt stehen, ist ein Abitur von 1,0 nicht notwendig“.

Dr. Harald Skudel in seiner Praxis. Bild: Werner Mutzel

Die ärztliche Versorgung im hiesigen Raum sei derzeit gut, angesichts des Altersschnittes vieler Hausärzte müsse jedoch dringend qualifizierter Nachwuchs an die Unis. Auffällig ist das hohe Durchschnittsalter der Hausärzte mit 55 Jahren. Der Anteil der Ärzte mit einem Lebensalter ab 60 Jahre liegt sogar bei 36 Prozent.

Das Modell einer Gemeinschaftspraxis biete laut Skudel für Ärzte und Patienten viele Vorteile. So könnten Ärzte dieses Modell auch für eine Teilzeitbeschäftigung nutzen. Zudem ist eine Spezialisierung innerhalb des Praxisteams und die gegenseitige Urlaubsvertretung problemlos möglich.

"Natürlich würde ich gerne als Landarzt im Allgäu arbeiten"

Lukas Lux hat unterdessen seine letzten Schichten mit dem Rettungswagen der Johanniter gefahren. Hier hat er auch Dr. Skudel kennengelernt, der neben seiner Tätigkeit als Landarzt auch als Notarzt in Memmingen und Ottobeuren Dienst leistet. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) stellt mit dem „Versorgungsatlas“ jeweils aktuell fest, in welchen Gebieten eine Unterversorgung mit Hausärzten bereits besteht oder droht. „Natürlich würde ich gerne als Landarzt im Allgäu arbeiten“ sagt Lukas Lux und will auch nicht ausschließen, dass er später einmal die Qualifikation für den Notarztdienst erwerben wird.