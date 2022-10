Landestheater Schwaben ist schon wieder auf Intendantensuche

Das neue Führungsduo Christine Hofer und Alexander May hat gerade erst mit der Arbeit begonnen, aber das ist nur eine Interimslösung. Wer sich beworben hat.

Kaum hat die Spielzeit unter der neuen Intendanz von Christine Hofer und Alexander May am Landestheater Schwaben (LTS) begonnen, wird bereits über deren Nachfolge verhandelt. Oder geht der jetzt eingeschlagene Weg auch noch über die Spielzeit 2023/24 hinaus weiter? Das wissen wir Ende November.

Jedenfalls läuft das Auswahlverfahren für die künstlerische Leitung der Landesbühne ab der Spielzeit 2024/25 gerade auf Hochtouren. Das ist notwendig, weil Hofer und May einen Vertrag für lediglich zwei Jahre haben. Zu dieser Interimslösung kam es, nachdem im Sommer 2021 die vom LTS-Zweckverband ausgewählte Nachfolgerin von Intendantin Kathrin Mädler kurz vor der Vertragsunterzeichnung wieder abgesprungen war. Im Eilverfahren und unter Aufbietung von Kontakten in die Theaterszene wurden dann kurzfristig Christine Hofer und Alexander May als Doppelspitze engagiert und mit dem befristeten Vertrag ausgestattet. Kathrin Mädler, deren damaliger Vertrag noch bis 2026 laufen sollte, hatte vorzeitig gekündigt, weil sie einem Ruf ans Theater Oberhausen folgen wollte.

Findungskommission sichtet Bewerbungen

Ende August endete die Bewerbungsfrist für die nächste Intendantenwahl in Memmingen. Gebildet wurde dafür wieder eine Findungskommission. In ihr sitzen Oberbürgermeister und Zweckverbandsvorsitzender Manfred Schilder, Vertreter und Vertreterinnen des Bezirks Schwaben, der Landkreise Unterallgäu, Ostallgäu und Oberallgäu sowie der kreisfreien Städte Kempten und Kaufbeuren. Als externe Fachleute sind Angehörige der Theater in Ulm und Tübingen sowie des bayerischen Bühnenvereins dabei.

Landestheater braucht verlässliche Perspektive

Bisher hat diese Kommission einmal getagt. Die in dieser ersten Runde ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich demnächst in einem persönlichen Gespräch vor, schon Ende November soll dann die Entscheidung in einer Verbandsversammlung fallen. „Das Landestheater braucht eine verlässliche Perspektive, wir wollen nicht so unter Zeitdruck kommen wie bei der überraschenden Kündigung von Kathrin Mädler“, begründet Schilder dieses Tempo. Dabei war der Andrang um die Leitung des Landestheaters diesmal wesentlich geringer als vor einem Jahr. Waren für die Mädler-Nachfolge noch fast 70 Bewerbungen eingegangen, hatte die Findungskommission diesmal nicht einmal halb so viele zu sichten. Wer zu diesem Kreis gehört, wird zum jetzigen Zeitpunkt noch streng unter Verschluss gehalten. Schilder verrät nur so viel: „Es liegen etwa 30 Bewerbungen aus ganz Deutschland vor.“ Darunter seien neun Teams – Duos und sogar ein Trio – und 14 weibliche Personen.

Ihre Bewerbung selbst öffentlich gemacht haben dagegen Christine Hofer und Alexander May, die ursprünglich nur für die zweijährige Interims-Intendanz zur Verfügung stehen wollten. Doch dann zogen fast das gesamte Ensemble und auch ein großer Teil des künstlerischen Teams mit Mädler nach Oberhausen – und die neue Doppelspitze stand vor einem radikalen Neuanfang, mit dem sie so nicht gerechnet hatte. Viel Zeit und Energie flossen also nicht nur in die Gestaltung eines Spielplans, sondern auch in die Zusammenstellung eines neuen Teams, das diesen nun mit Leben füllt. Das habe sie bewogen, sich jetzt als Duo für eine Verlängerung zu bewerben, sagen Hofer und May.

Kein Heimvorteil für aktuelles Führungsduo

Dazu betont Schilder: „Das ist eine Bewerbung wie jede andere, sie haben keinen Heimvorteil oder Amtsbonus, die Intendantensuche für 2024/25 ist kein Proforma-Verfahren.“ Nach so kurzer Zeit sei es ohnehin zu früh, die Arbeit der beiden zu beurteilen. Sie werden nun wie alle Kandidatinnen und Kandidaten – vor allem von den Profis – nach den üblichen Kriterien für eine Führungsposition beleuchtet und auch zum künstlerischen Profil, das sie dem LTS geben wollen.