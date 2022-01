Eigentümer einer Schrebergarten-Anlage in Memmingen wollen einen Vertrag mit der Stadt kündigen. Doch die wehrt sich. Der Streit landet nun vor Gericht.

14.01.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Wer ist künftig Verpächter der etwa 160 Schrebergärten am Memminger Schleifbach beim Tiroler Ring? Bleibt es die Stadt oder verwaltet demnächst eine private Eigentümergemeinschaft die Kleingarten-Anlage? Diese Fragen standen im Mittelpunkt einer Verhandlung am Landgericht. Das Urteil in dem Zivilprozess soll am 24. Februar verkündet werden.