Landkreis Unterallgäu investiert 5,4 Millionen in seine Straßen

Achtung Baustelle! Wer im Unterallgäu mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf Umleitungen einstellen. Welche Baumaßnahme besonders aufwändig ist.

31.01.2022 | Stand: 15:41 Uhr

Im Unterallgäu sollen auch heuer wieder einige Straßen und Brücken saniert werden. Wo in diesem Jahr gebaut wird und was die Arbeiten voraussichtlich kosten werden, darüber informierte Walter Pleiner, der Leiter des Tiefbauamts am Landratsamt, in einer gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Bauausschuss.

Insgesamt sind in diesem Jahr für den Straßenbau Ausgaben in Höhe von 5,4 Millionen Euro vorgesehen, rund 600.000 Euro mehr als im Vorjahr. 2,3 Millionen davon muss der Landkreis selbst aufbringen, der Rest stammt aus Fördermitteln sowie Beiträgen von Bund, Bahn und Gemeinden.

Manche Projekte bereits 2021 begonnen

Auf der Liste, die Pleiner den Kreisrätinnen und -räten vorstellte, finden sich vier Projekte, die bereits im vergangenen Jahr begonnen und nun fertiggestellt werden sollen. Dazu gehört der Ausbau der Sebastian-Kneipp-Straße in Ottobeuren. 2021 wurden in einem ersten Abschnitt vom Ortseingang aus die Straße saniert, der Gehweg verbreitert und der Radweg bis zum Ortsausgang verlängert. Heuer ist das Stück bis zum Parkplatz der Basilika an der Reihe. Insgesamt wird die Straße auf 900 Metern für 1,45 Millionen Euro erneuert.

In Markt Rettenbach wurden in vergangenen Jahr die Arbeiten an der Kreisstraße MN 32 so weit vorangetrieben, dass sie über den Winter befahrbar war. In diesem Jahr müssen unter anderem noch die Fahrbahn asphaltiert und der Radweg fertiggebaut werden. Die Straße wird bis zum Ortsteil Gottenau auf einer Länge von 1,5 Kilometern erneuert. Die Kosten dafür betragen 2,1 Millionen Euro. Auch die Ortsdurchfahrt in Babenhausen (Kreisstraße MN 8) war zuletzt schon befahrbar, derzeit ist etwa ein Viertel der Arbeiten ausgeführt. Bis zum Jahresende sollen diese komplett erledigt sein. Ausgebaut wird ein 700 Meter langer Abschnitt, außerdem entsteht ein Radweg. Die Gesamtkosten betragen 1,55 Millionen Euro. Zudem wird ein 2,2 Kilometer langes Stück der MN 8 in Richtung Oberschönegg neu asphaltiert (Kosten etwa 700.000 Euro).

Fahrbahn zwischen Felswand und Iller

Eine technisch besonders anspruchsvolle und aufwendige Maßnahme ist der Ausbau des Illeraufstiegs bei Au. Dabei handelt es sich um einen Abschnitt der Kreisstraße MN 21 zwischen den Weilern Au und Moos bei Bad Grönenbach. Dort soll die Fahrbahn, die sich zwischen einer Felswand und einem Abhang zur Iller befindet, auf einer Länge von 600 Metern ausgebaut werden. Benötigt wird dafür auch eine neue Stützkonstruktion mit Betonpfählen. Die Kosten für die Maßnahme, die sich voraussichtlich über zwei Jahre erstreckt, liegen bei 3,3 Millionen Euro. Im östlichen Landkreis soll die Kreisstraße MN 2 zwischen Rammingen und Türkheim in diesem Jahr auf einer Länge von 2,3 Kilometern ausgebaut werden (Kosten liegen bei 2,3 Millionen Euro). Für den Ausbau der Kreisstraße MN 5 zwischen Unteregg und Dirlewang auf einer Länge von 400 Metern inklusive neuer Brücke über die Mindel und Umbau des Einmündungsbereich der Verbindungsstraße nach Warmisried sind 1,33 Millionen Euro veranschlagt.

Ferner sieht das Straßen-Investitionsprogramm des Landkreises dieses Jahr Decken- und Brückenbaumaßnahmen sowie Oberflächenbehandlungen für insgesamt 400.000 Euro vor.

Die Mitglieder des Kreis- und des Bauausschusses sprachen sich in der Sitzung einstimmig für die Umsetzung der vorgestellten Maßnahmen aus und empfahlen dem Unterallgäuer Kreistag, die dafür notwendigen finanziellen Mittel bereitzustellen.