Landrat schlägt Alarm: Braucht der Kreis Unterallgäu bald Turnhallen für Geflüchtete?

Streng nach Verteilungsschlüssel müsste der Landkreis Unterallgäu noch 1000 Menschen aufnehmen. Doch es fehlt an Unterkünften.

21.12.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Alex Eder wählt drastische Worte: „Wir laufen voll. Die Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge im Unterallgäu sind ausgeschöpft. Wenn die Lage so angespannt bleibt, werden wir im neuen Jahr irgendwann auch in Turnhallen müssen.“ Überall in der Region macht den Kommunen und Ehrenamtlichen der Flüchtlingszustrom zu schaffen. Mithilfe feststehender Quoten werden Asylbewerber den Landkreisen und kreisfreien Städten zugeteilt. (Hier geht's zu einem Beitrag über die Situation in Memmingen.) Und da wird der Unterallgäuer Landrat ein zweites Mal recht deutlich.

