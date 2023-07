Dem Landkreis Unterallgäu geht der Platz aus

In den nächsten 20 Jahren wird das Landratsamt deutlich mehr Personal beschäftigen. Doch wo soll es die Mitarbeiter unterbringen?

30.06.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Auch wenn das Unterallgäuer Landratsamt in Mindelheim gerade um ein viertes Stockwerk aufgestockt wird, löst das die Raumnot der Behörde keineswegs. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses deutlich, in der ein Gutachten zum Raumbedarf bis 2042 vorgestellt wurde. Denn nicht nur die Zahl der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer wird in den nächsten Jahren den Prognosen zufolge weiter wachsen, sondern auch die der Landkreisbeschäftigten. Das wirft die Frage auf, wo sie künftig untergebracht werden könnten.

