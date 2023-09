Landtagswahl 2023: Kandidaten aus dem Stimmkreis Memmingen im Interview

Die Linke: Rupert Reisinger will ein anderes Schulsystem, bezahlbare Mieten und Superreiche zur Kasse bitten.

Warum kandidieren Sie erstmals für den Landtag?

Rupert Reisinger: Ich kandidiere, weil den Wählerinnen und Wählern bei den Direktkandidaten Die Linke zur Wahl angeboten werden sollen und eine gute Arbeit nicht nur im Stadtrat von Memmingen nötig ist, sondern noch dringender im Landtag. Neben der AfD und den immer AfD-ähnlicher werdenden Aiwanger-Freie Wählern ist eine linke Opposition dringend nötig. Ich kandidiere, weil ich gesehen habe, dass die Arbeit in den Kommunen wesentlich von der Politik im Landtag bestimmt wird und ich dazu beitragen will, dass im Landtag eine andere Politik gemacht wird, um die Arbeit in den Kommunen zu fördern.

Glauben Sie daran, dass es Die Linke diesmal schafft, in den bayerischen Landtag einzuziehen, obwohl sie auf Bundesebene vor einer Spaltung steht?

Reisinger: Die Linke ist auf allen Ebenen wichtig und muss auf allen Ebenen präsent sein mit Kandidatinnen und Kandidaten, die Menschen mit weniger Chancen in den Mittelpunkt stellen. Dies im Landtag zu vertreten, ist das Ziel. Die Linke hat es immer schwer und Die Linke machte es sich selbst immer schwer. Aber der Wahlkampf läuft bisher sehr gut, wir werden wahrgenommen. Die Linke wird sich auf Bundesebene stabilisieren, auf Landesebene ist eine eindeutige und klare Linie in allen wichtigen Politikfeldern bereits erreicht. Daher wird der Wahlkampf jetzt voller Energie geführt.

Was wollen Sie auf Landesebene erreichen?

Reisinger: Die Linke muss auf Landesebene als Partei präsent sein und als wirksame Oppositionspartei die Finger in die „Wunden“ der Gesellschaft legen. Wir wollen die Beschäftigten, vor allem die Frauen, besser stellen. Wir wollen das Bildungssystem grundlegend verändern und das dreigliedrige Schulsystem abschaffen. Wenn alle zehn Jahre gemeinsam zur Schule gehen, gibt es endlich Chancengleichheit. Wir wollen eine wirklich konsequente Klimapolitik, die die Superreichen zur Kasse bittet. Wir wollen bezahlbare Mieten durchsetzen und den Leerstand von Wohnraum sowie den Leerstand von Grundstücken, auf denen Baurecht herrscht, verbieten. Wir wollen den Kommunen mehr Freiraum und mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen. Es muss die Asylpraxis in Bayern menschenwürdig gestaltet werden.

Warum sollten die Bürgerinnen und Bürger Sie wählen?

Reisinger:Die Bürgerinnen und Bürger können sich sicher sein, dass ich meine aktive und gute Arbeit im Stadtrat von Memmingen auch im Landtag fortsetzen werde. Die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich mich mit all meiner Energie und meinem Tatendrang für die Interessen der Menschen mit weniger Chancen einsetze. Weil auf Landesebene eine andere Integrationspolitik dringend nötig ist, für die ich in der Stadt Memmingen stehe und kämpfe. Es reicht mit CSU-Abgeordneten mit Masken- und anderen Skandalen, und es reicht mit Aiwanger und den Freien Wählern mit ihren immer rechteren Parolen und Aussagen. Dafür braucht es Abgeordnete, die ihren Wählerinnen und Wählern verpflichtet sind und nicht ihren Geldgeberinnen und Geldgebern. Auch dafür stehe ich ein.

Zur Person: Rupert Reisinger (70) ist Sozialpädagoge, Baubiologe und Mediator. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Reisinger ist Stadtrat in Memmingen und bildet eine Fraktionsgemeinschaft mit Bündnis 90/Die Grünen. Er ist Referent für Integration, Mitglied im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, im Ausschuss für öffentliche Ordnung, ÖPNV und Verkehr sowie im Gestaltungsbeirat. Reisinger ist Sprecher der Attac-Gruppe Memmingen Illerwinkel und Initiator der Wochen der Vielfalt, die ab dem 17. September in Memmingen stattfinden. Als Hobbys nennt er seinen Garten, Reisen, Lesen und Elefanten sammeln.