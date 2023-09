Landtagswahl 2023: Kandidaten aus dem Stimmkreis Memmingen im Interview

AfD: Christoph Maier ist bereits Landtagsabgeordneter. Er sagt: Die Zeit ist reif, um mehr Verantwortung zu übernehmen.

20.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Die AfD befindet sich laut Umfragen in einem Allzeithoch. Welche Auswirkungen erhoffen Sie sich daraus für die Landtagswahl?

Christoph Maier: Unser Land befindet sich in einem Zerfallsprozess. Die katastrophalen Fehlentscheidungen der Altparteien werden immer deutlicher sichtbar und immer mehr Bürger erkennen, dass die AfD die einzige echte Opposition ist. Wir sind die einzige politische Kraft, die sich zum Beispiel immer vehement gegen den Ausstieg aus der Kernenergie ausgesprochen hat. CSU, Freie Wähler und FDP waren für den Ausstieg. Nur wenige Monate später wollen sie davon nichts mehr wissen und machen sich damit völlig unglaubwürdig. Wir hingegen bleiben unserer Linie treu. Die Bürger vergessen auch nicht, dass wir uns für die freie Impfentscheidung ausgesprochen haben und damit eine allgemeine Impfpflicht verhindert haben.

Kritiker der AfD sagen, dass Sie in der Opposition gerne poltern, in einer Verantwortung Ihnen dann aber die Luft ausgehen würde. Was entgegen Sie?

Maier: Die AfD ist die erfolgreichste Partei seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Im zehnten Jahr der Gründung stehen wir heute mit über 20 Prozent auf Bundesebene vor der Kanzlerpartei SPD und sind damit – die CSU separat aufgeführt – die stärkste Partei in Deutschland. Die Zeit ist jetzt reif. Wir sind bereit, Verantwortung für unser Land nicht nur in der Opposition, sondern auch in der Regierung zu übernehmen. Wir arbeiten seit Jahren darauf hin und sind personell und programmatisch ausgezeichnet vorbereitet. Wir hatten es nie ganz einfach, die Widerstände gegen uns waren enorm. Wir haben aber dem medialen und gesellschaftlichen Druck immer standgehalten und bewiesen, dass wir einen langen Atem haben.

Welche Themenschwerpunkte setzen Sie als Kandidat bei der Landtagswahl?

Maier: Auf meiner Schwerpunktliste ganz oben steht der Kampf gegen die unkontrollierte und unbegrenzte Massenzuwanderung. Seit dem Jahr 2015 werden wir regelrecht überrannt. Das Straßenbild ist mittlerweile von afrikanischen und arabischen Migranten mit großem Familienanhang geprägt. Unsere Gesellschaft und unser Staat können diese Zuwanderungsströme nicht länger bewältigen. Es ist wieder davon die Rede, Turnhallen zu belegen und dafür den Sportunterricht ausfallen zu lassen. Man bekommt immer mehr den Eindruck, fremd im eigenen Land zu werden. Ich kämpfe gegen diese Entwicklung aus voller Überzeugung an, weil ich möchte, dass Deutschland deutsch und Schwaben unsere geliebte Heimat bleibt.

Warum sollten die Bürgerinnen und Bürger Sie wählen?

Maier: Als Kandidat stehe ich dafür ein, dass es mit mir kein Weitermachen wie bisher gibt, sondern grundlegende politische Reformen durchgesetzt werden. Dazu gehört die Abschaffung des Rundfunkzwangsbeitrags, der Bürokratieabbau und die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Bayern. Wir brauchen wieder Gerechtigkeit in diesem Land. Wer arbeitet, muss mehr haben, als derjenige, der Sozialleistungen bezieht. Und wer sein Leben lang in die Rente einbezahlt hat, muss von dieser Rente auch anständig leben können. Dieser Staat wird scheitern, wenn wir hier nicht sofort gegensteuern.

Zur Person: Christoph Maier (39) wurde in Schwabmünchen geboren, erlangte im Jahr 2004 die allgemeine Hochschulreife, studierte nach dem Wehrdienst Rechtswissenschaften. Er ist seit November 2018 Mitglied des Bayerischen Landtages. Der Politiker ist seit dem Jahr 2013 Mitglied der bayerischen AfD (Alternative für Deutschland). Der Rechtsanwalt lebt in Memmingen, ist verlobt. Christoph Maier möchte nun erneut für die AfD in den Landtag einziehen. Seine politischen Themen drehen sich vor allem um Migration, Sozialpolitik und Familienpolitik. In seiner Freizeit geht der 39-Jährige gerne laufen. Außerdem mag er die Waldarbeit.