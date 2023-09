Landtagswahl 2023: Kandidaten aus dem Stimmkreis Memmingen im Interview

SPD: Ivo Holzinger will sich in der Landespolitik für die alltäglichen Probleme der Bürger vor Ort einsetzen.

20.09.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Warum kandidieren Sie erstmals für den Landtag?

Holzinger: Ich möchte nicht nur auf kommunaler, sondern auch auf Landesebene mitgestalten und dazu beitragen, die großen Herausforderungen der heutigen Zeit wie Klima- und Energiekrise und auch ganz konkret den Ausbau der Ganztagesbetreuung an Schulen zu meistern. In der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage müssen wir dafür sorgen, dass die steigenden Lasten sozial gerecht und ausgewogen von allen getragen werden. Die hohe Inflation mit explodierenden Energie- und drastisch gestiegenen Lebenshaltungskosten sowie gestiegene Mieten treffen besonders stark Bürgerinnen und Bürger mit normalem Geldbeutel. Deshalb muss unser besonderes Augenmerk dem Mittelstand sowie Familien und Alleinerziehenden mit Kindern gelten, die das Rückgrat und zugleich die Zukunft unserer Gesellschaft darstellen.

Was sind Ihre wichtigsten Ziele?

Holzinger: Bezahlbares und barrierefreies Wohnen: Neben der Ausweisung neuer und nachhaltiger Baugebiete muss die Nachverdichtung in vorhandenen Wohngebieten angegangen werden. Dabei sollten die Kommunen örtlichen Wohnbaugesellschaften und -genossenschaften geeignete Grundstücke zur Verfügung stellen. Flächendeckender Ausbau der Ganztagesbetreuung an Schulen: Die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte müssen schnell ausgeräumt werden. Es kann nicht sein, dass in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel viele Elternteile wegen fehlender Kinderbetreuungsplätze nicht ihrer Arbeit nachgehen können. Stärkung der Infrastruktur im ländlichen Raum: Das kommt auch unserer mittelständisch geprägten Wirtschaft zugute. Alle Allgäuer Bahnstrecken müssen elektrifiziert werden. Der Ausbau von A7 und B12 muss zügig vorangetrieben und Lücken im Radwegenetz müssen geschlossen werden.

Befürchten Sie, dass die Bundespolitik der Ampelkoalition auf das Wahlverhalten in Bayern negative Auswirkungen hat?

Holzinger: Natürlich spielen auch bundespolitische Themen bei einer Landtagswahl eine Rolle. Allerdings ist es unsere Aufgabe, klar aufzuzeigen und gegebenenfalls abzugrenzen, welche Probleme im Bund, Land oder in den Kommunen besser gelöst werden können. Jedenfalls müssen wir die Bürgerinnen und Bürger davon überzeugen, ihrer demokratischen Pflicht, zu wählen, nachzukommen, da sie mit einem breiten Angebot an Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Wahlzettel eine echte Auswahl haben. Im Übrigen sei angemerkt, dass die aktuelle Bundesregierung in den erst zwei Jahren ihrer Regierungszeit trotz aller Querelen vielfältige Erfolge aufweisen kann und das in einer Zeit von nie da gewesenen Herausforderungen wie der Energie- und Klimakrise sowie dem Ukraine-Krieg.

Warum sollte man Sie wählen?

Holzinger: Die Politik entfremdet sich leider immer mehr von den alltäglichen Problemen und Nöten der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Ich stehe beruflich und privat mitten im Leben und will meine Erfahrungen – gerade auch was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbelangt – in der Landespolitik einbringen. In den vergangenen drei Jahren als Memminger Stadtrat und Referent für Kinder, Kindertageseinrichtungen und -spielplätze konnte ich bereits viel bewirken. Gerne würde ich dies auch auf Landesebene tun.

Zur Person: Ivo Holzinger (42) ist Richter am Landgericht Memmingen. Er ist in Memmingen aufgewachsen und wohnt nach Studium und ersten beruflichen Stationen seit 2015 wieder in seiner Heimatstadt. Er sitzt für die SPD im Stadtrat und ist Referent für Kinder, Kitas und Spielplätze. Er ist Mitglied im Vorstand des SPD-Unterbezirks Memmingen-Unterallgäu, Vorsitzender der Verkehrswacht Memmingen und Beirat im Verein Bürger für Bürger – lebendiger Westen. Er ist verheiratet, hat drei Kinder (vier, sechs und neun Jahre alt) und gibt als Hobbys Wandern, Lesen und Eisenbahn an – „große“ wie „kleine“.