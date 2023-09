Diese Ideen haben die Kandidaten im Stimmkreis Memmingen zum Thema Personalnot

Jetzt mal konkret: Direktkandidaten für die Landtagswahl aus dem Stimmkreis 712 Memmingen nehmen zu drängenden Fragen Stellung. Heute: der Personalmangel.

21.09.2023 | Stand: 06:21 Uhr

Wer wird den Stimmkreis Memmingen nach der Landtagswahl am 8. Oktober im Münchner Maximilianeum vertreten? Was bewegt die Wählerinnen und Wähler? Mit welchen Themen muss sich die Landespolitik beschäftigen? Im Vorfeld der Abstimmung fühlt unsere Redaktion den Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien im Stimmkreis 712 Memmingen in loser Folge zu Fragen aus den Bereichen Klima und Energie, Landwirtschaft, Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft auf den Zahn. Heute geht es um die Themen Pflege und Soziales.

Welche Maßnahmen wollen Sie anpacken, um gegen den Personalmangel vorzugehen?

Klaus Holetschek CSU Für die Pflege braucht es eine echte Finanzreform der Pflegeversicherung auf Bundesebene. Gleichzeitig müssen die Arbeitsbedingungen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden. Bayern legt vor, mit der Kampagne für den Beruf, der Förderung von Springerkonzepten mit bis zu 7,5 Millionen Euro und der Förderung von Resilienz-Trainings mit bis zu 17,8 Millionen Euro. Regional arbeiten wir im Allgäu





Für die Pflege braucht es eine echte Finanzreform der Pflegeversicherung auf Bundesebene. Gleichzeitig müssen die Arbeitsbedingungen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessert werden. Bayern legt vor, mit der Kampagne für den Beruf, der Förderung von Springerkonzepten mit bis zu 7,5 Millionen Euro und der Förderung von Resilienz-Trainings mit bis zu 17,8 Millionen Euro. Regional arbeiten wir im Mariana Braunmiller (Freie Wähler): Um gegen den Personalmangel vorzugehen, braucht es mehr junge Menschen in sozialen Bereichen. Über die Einführung eines Besuchstags aller Schulsysteme in einer sozialen Einrichtung, beispielsweise einer Kindertagesstätte, einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung, einem Alten- und Pflegeheim oder einem Krankenhaus, kann eine unkomplizierte Kontaktaufnahme für Jugendliche ermöglicht werden. Dazu sollte das Freiwillige Soziale Jahr höher honoriert werden und das FSJ sollte eine Notwendigkeit für die Beamtenlaufbahn sein.





Um gegen den Personalmangel vorzugehen, braucht es mehr junge Menschen in sozialen Bereichen. Über die Einführung eines Besuchstags aller Schulsysteme in einer sozialen Einrichtung, beispielsweise einer Kindertagesstätte, einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigung, einem Alten- und Pflegeheim oder einem Krankenhaus, kann eine unkomplizierte Kontaktaufnahme für Jugendliche ermöglicht werden. Dazu sollte das Freiwillige Soziale Jahr höher honoriert werden und das FSJ sollte eine Notwendigkeit für die Beamtenlaufbahn sein. Ivo Holzinger (SPD): Sowohl die Ausbildung als auch das Berufsbild von Pflegeberufen muss (auch finanziell) attraktiver gestaltet und geeignete Aufstiegsmöglichkeiten ermöglicht werden. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. So sollte beim kommunalen Neubau des Klinikums Memmingen, der die Gesundheitsversorgung in der Region zukunftssicher macht, ein Betriebskindergarten mit an die Schichtzeiten des Personals angepassten Betreuungszeiten eingeplant werden, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. Im Übrigen muss Quereinsteigern (auch aus dem Ausland) ein unbürokratischer Einstieg in den Beruf ermöglicht werden.





Sowohl die Ausbildung als auch das Berufsbild von Pflegeberufen muss (auch finanziell) attraktiver gestaltet und geeignete Aufstiegsmöglichkeiten ermöglicht werden. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen. So sollte beim kommunalen Neubau des Klinikums Memmingen, der die Gesundheitsversorgung in der Region zukunftssicher macht, ein Betriebskindergarten mit an die Schichtzeiten des Personals angepassten Betreuungszeiten eingeplant werden, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten. Im Übrigen muss Quereinsteigern (auch aus dem Ausland) ein unbürokratischer Einstieg in den Beruf ermöglicht werden. Carmen Stürmer (Grüne): Gesundheitsberufe brauchen bessere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung. Mit einem Förderprogramm für hebammengeleitete Kreißsäle werden wir die Versorgungssituation in ganz Bayern verbessern. Wer Hilfe benötigt, muss diese zeit- und wohnortnah in Anspruch nehmen können. Dafür braucht es flächendeckende Versorgung mit Therapie-, Beratungs- und Hilfsangeboten und mehr Psychotherapieplätze. Außerdem machen wir mit einem verbesserten Pflegeschlüssel, einer bedarfsgerechten Akademisierung der Ausbildung, mehr Ausbildungsplätzen und besserer Bezahlung den Beruf attraktiver.





Gesundheitsberufe brauchen bessere Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung. Mit einem Förderprogramm für hebammengeleitete Kreißsäle werden wir die Versorgungssituation in ganz Bayern verbessern. Wer Hilfe benötigt, muss diese zeit- und wohnortnah in Anspruch nehmen können. Dafür braucht es flächendeckende Versorgung mit Therapie-, Beratungs- und Hilfsangeboten und mehr Psychotherapieplätze. Außerdem machen wir mit einem verbesserten Pflegeschlüssel, einer bedarfsgerechten Akademisierung der Ausbildung, mehr Ausbildungsplätzen und besserer Bezahlung den Beruf attraktiver. Franz Pschierer (FDP): Nötig ist eine Fünf-Punkte-Strategie, um die Personalsituation in der pflegerischen Versorgung effektiv anzugehen: Fachkräfte sichern, Ressourcen aktivieren, Fachkräfte zurückholen, Fachkräfte ausbilden und (ausländische) Fachkräfte anwerben. Unter anderem ist durch eine Verbesserung des Pflegeschlüssels dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr Fachkräfte der Pflege den Rücken kehren. Bereits ausgeschiedene Pflegekräfte sollte man durch eine Rückholkampagne zur Rückkehr in den Beruf motivieren. Dazu gehören zwingend eine bessere und leistungsgerechte Bezahlung sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.





Nötig ist eine Fünf-Punkte-Strategie, um die Personalsituation in der pflegerischen Versorgung effektiv anzugehen: Fachkräfte sichern, Ressourcen aktivieren, Fachkräfte zurückholen, Fachkräfte ausbilden und (ausländische) Fachkräfte anwerben. Unter anderem ist durch eine Verbesserung des Pflegeschlüssels dafür zu sorgen, dass nicht noch mehr Fachkräfte der Pflege den Rücken kehren. Bereits ausgeschiedene Pflegekräfte sollte man durch eine Rückholkampagne zur Rückkehr in den Beruf motivieren. Dazu gehören zwingend eine bessere und leistungsgerechte Bezahlung sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Christoph Maier (AfD): Unser Gesundheitswesen ist reformbedürftig. Gesundheit und Wohl des Patienten müssen wieder im Mittelpunkt stehen, nicht Gewinnmaximierung. Trotz steigender Beiträge zur Pflegeversicherung sind die Probleme nicht gelöst worden. Wir benötigen dringend eine große Pflegereform. Ein wesentlicher Baustein ist, dass pflegende Angehörige dieselbe Leistung erhalten wie Pflegedienste, allerdings teilweise in Form von Steuerentlastungen. Die Förderung eines Freiwilligen Sozialen Jahres durch gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung bringt dauerhaft mehr als die Einwanderung von Pflegekräften.





Unser Gesundheitswesen ist reformbedürftig. Gesundheit und Wohl des Patienten müssen wieder im Mittelpunkt stehen, nicht Gewinnmaximierung. Trotz steigender Beiträge zur Pflegeversicherung sind die Probleme nicht gelöst worden. Wir benötigen dringend eine große Pflegereform. Ein wesentlicher Baustein ist, dass pflegende Angehörige dieselbe Leistung erhalten wie Pflegedienste, allerdings teilweise in Form von Steuerentlastungen. Die Förderung eines Freiwilligen Sozialen Jahres durch gesellschaftliche und finanzielle Anerkennung bringt dauerhaft mehr als die Einwanderung von Pflegekräften. Rupert Reisinger (Die Linke): Die Krise in Krankenhaus und Pflege/Soziales ist eine Folge davon, wie Krankenhäuser kapitalistisch organisiert sind. Von daher wird nur ein System, das gemeinwohlorientiert ist, eine Lösung bringen Aktuell: 500 Euro mehr Grundgehalt, um die vielen Ausgebildeten zurückzugewinnen, flexiblere Arbeitszeiten und attraktive Arbeitsbedingungen.

Lesen Sie auch: Das sagen die Kandidaten zum Thema Bürokratie und Unternehmen der Region