Diese Ideen haben die Kandidaten im Stimmkreis Memmingen für Unternehmen

Jetzt mal konkret: Direktkandidaten für die Landtagswahl aus dem Stimmkreis 712 Memmingen nehmen zu drängenden Fragen Stellung. Heute: Was brauchen Unternehmen?

20.09.2023 | Stand: 06:51 Uhr

Wer wird den Stimmkreis Memmingen nach der Landtagswahl am 8. Oktober im Münchner Maximilianeum vertreten? Was bewegt die Wählerinnen und Wähler? Mit welchen Themen muss sich die Landespolitik beschäftigen? Im Vorfeld der Abstimmung fühlt unsere Redaktion den Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien im Stimmkreis 712 Memmingen in loser Folge zu Fragen aus den Bereichen Klima und Energie, Landwirtschaft, Gesundheit und Soziales sowie Wirtschaft auf den Zahn. Heute geht es um das Thema Wirtschaft.

Wie sieht für Sie echter Bürokratieabbau für Unternehmen aus?

Klaus Holetschek CSU Seit dem Jahr 2003 wurde eine Vielzahl an bayerischen Gesetzen und Verordnungen gestrichen. Bayern orientiert sich weiterhin an der im Dezember 2013 beschlossenen Paragrafenbremse. Seit Juli 2018 werden staatliche Regelungen in geeigneten Fällen – noch bevor sie in Kraft treten – einem „Praxis-Check“ unterzogen. Darüber hinaus hat die Staatsregierung 2020 gemeinsam mit den Wirtschaftsverbänden den „Pakt für Freiheit – Bayerischer Weg zu weniger Bürokratie“ geschlossen. Mit dem Pakt sollen Rechtsetzung und Verwaltung praxistauglicher werden. Es wurde zudem ein Beauftragter für Bürokratieabbau eingesetzt.

Mariana Braunmiller (Freie Wähler): Das Lieferkettensorgfaltspflichtgesetz stellt aktuell kleine und mittelständische Unternehmen mit Auslandsgeschäft vor Herausforderungen, da es zu enormem bürokratischem Mehraufwand und aufgrund von Haftungsrisiken zu Nachteilen im globalen Wettbewerb führt. Das geplante EU-Lieferkettengesetz in aktueller Form wird das Risiko weiter erhöhen. Die Berichtspflicht sollte digital über ein Portal erfolgen und geprüfte Prozesse sollten für andere Unternehmen nutzbar sein.

Ivo Holzinger (SPD): Wir sollten nicht immer den vermeintlich gerechtesten Lösungsweg wählen, sondern pragmatische Lösungen vorziehen. Gut gelungen ist dies bei der Neuregelung zum Betrieb privater Photovoltaikanlagen, nach der in der Regel weder Umsatz- noch Einkommenssteuer mehr zu entrichten sind. Generell sollte bei allen neuen Gesetzen und anderen Regelungen darauf geachtet werden, ob und wie diese in der Praxis umsetzbar sind. Um dies zu erreichen, sollten die Selbstvertretungsorgane von Wirtschaft und Betrieben – wie etwa die Industrie- und Handels- sowie Handwerkskammern – besser in den Prozess eingebunden werden.

Carmen Stürmer (Grüne): Wir sollten Bürokratie neu denken. Zu viel unnötige Bürokratie kostet Zeit, hemmt die ökologische Transformation und bremst die Wirtschaft. Wir sollten es wagen, über den Tellerrand zu schauen und individuelle Möglichkeiten zu ermöglichen. So werden mit dem Ansatz des Bürokratie-Praxis-Checks im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Hindernisse aus dem Weg geräumt. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen kann zu viel unnötige Bürokratie ein Hindernis sein. Echter Bürokratieabbau in einem Unternehmen kann sich auf die Alltagstauglichkeit der Umsetzung, beispielsweise eines Bauvorhabens, auswirken.

Franz Pschierer (FDP): Bundestag und Landtag müssen die Gesetzgebungsflut schnellstmöglich eindämmen, bestehende Gesetze auf ihre Notwendigkeit überprüfen. Neue Gesetze müssen zeitlich befristet werden. Wir brauchen eine konsequente Umsetzung der „one-in-one-out-Regel“, und es darf nur eine 1:1-Umsetzung von EU-Vorgaben geben. Bürokratie entsteht aber nicht nur durch Gesetze und Verordnungen, sondern auch durch eine häufig aufgeblähte Verwaltung. Mehr Stellen in der Verwaltung bedeuten nicht zwangsläufig schnellere Genehmigungsverfahren. Zudem müssen Verwaltungsprozesse soweit als möglich digitalisiert werden.

Christoph Maier (AfD): Echter Bürokratieabbau ist Bürokratieabschaffung. Dazu gehört die Befreiung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) von der Datenschutz-Grundverordnung sowie deren Entschärfung für mittelgroße Unternehmen. Weitere Eckpunkte sind die Abschaffung des Lieferkettengesetzes, die Verhinderung des CO2-Grenzausweismechanismus, die Entschärfung des Hinweisgebergesetzes und des Nachweisgesetzes. Die Umsetzung der EU-Taxonomie muss beendet werden. Bayern muss als Standort für Innovation, Industrie und Hochtechnologie wieder attraktiv werden als Voraussetzung für die Bezahlbarkeit sozialer Wohltaten.

Rupert Reisinger (Die Linke): Bürokratieabbau braucht es generell, in der Verwaltung, in Kommunen, im Bauwesen. Wir, Die Linke, wissen, dass Unternehmen immer Bürokratieabbau fordern, was in der Regel bedeutet, dass sie machen können, wie sie wollen. Der Vorwurf, wir würden sie behindern, ist bei uns ja immer gegenwärtig. Aber so wie (viele, nicht alle) Unternehmen agieren, braucht es Regelungen, dass die Umwelt und die Natur nicht noch mehr beschädigt werden. Es braucht in allen Bereichen schnellere Entscheidungen, mehr Personal in der Verwaltung. Wenn Unternehmen gemeinwohlorientiert agieren würden, bräuchte es viel weniger Bürokratie.

