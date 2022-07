Landwirt im Unterallgäu darf seine Biogasproduktion ausbauen

Der Gemeinderat in Hawangen stimmt dem Vorhaben geschlossen zu. Rindergülle und Festmist aus dem Umkreis von 20 Kilometern sollen in Energie umgewandelt werden.

Nachdem Gas in Deutschland immer mehr zu einem knappen Gut wird, will nun auch die Gemeinde Hawangen bei diesem Thema schnell vorankommen. Daher hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung folgendes einstimmig beschlossen: Der Biogasbetreiber Anton Bitzer darf seine Biogasproduktion nach Norden erweitern: Maximal bis zu neun Tonnen Bio-Flüssiggas (LNG) pro Tag (entspricht 12.000 Liter Diesel) sollen mit der neuen Anlage produziert werden können. Rindergülle und Festmist von Landwirtschaften aus einem Umkreis von 20 Kilometern werden per Lkw zur Anlage gefahren. Im Gegenzug wird das Gärsubstrat wieder zurückgebracht. Der dazu notwendige „vorhabenbezogene Bebauungsplan“ wird nun aufgestellt.

Aus Gülle und Mist wird Biogas

Laut Bürgermeister Ulrich Ommer soll die neue Anlage auf einer Fläche von 1,8 Hektar, nördlich der bereits bestehenden Biogasanlagen realisiert werden. Bei dem Projekt soll aus Rindergülle und Festmist Biogas produziert werden. Das dabei entstehende Flüssiggas wird für die Verwendung zum Antrieb von Lkws zu „LNG-Kraftstoff“ veredelt. Inklusive der An- und Abfuhr sollen maximal 33 Lastwagen die Anlage täglich anfahren. Zur vollen Auslastung der Anlage werden die Exkremente von etwa 11.000 Rindern benötigt.

Laut Juniorchef Franz Bitzer kam die Anregung von Clemens Mayer und Christoph Lingg vom Maschinenring Ravensburg, da in dem Landkreis bereits mehrere derartige Anlagen geplant sind. Derzeit produziert Familie Bitzer hier rund sieben Millionen Kubikmeter Gas. Neu hinzugebaut werden nun vier Gärbehälter (rund 25.000 Kubikmeter Volumen für Rindergülle und Festmist), ein 10.000 Kubikmeter fassendes Endlager und ein 30 Kubikmeter großer Tank für Schwefelsäure. Das Lager für den Flüssigdünger (ASL) fasst rund 2000 Kubikmeter. Jeweils zwei Lagerbehälter werden für Flüssiggas und CO2 erstellt.

Anlieferung mit Lkw

Jede Woche solle künftig per Lkw rund 4000 Kubikmeter Rindergülle und 200 Tonnen Festmist zur Anlage gefahren. Abgefahren werden wöchentlich nach der Verdampfung (bei Vollauslastung) rund 4000 Kubikmeter Gärsubstrat, 25 Kubikmeter Flüssigdünger (je 70 Kilo Stickstoff und 80 Kilo Schwefel) sowie (täglich) bis zu neun Tonnen Flüssiggas produziert. Die Landwirte sollen auch eine finanzielle Entschädigung bekommen. Eingang und Ausgang werden über einen speziellen Sensor gemessen, sodass jeder Landwirt immer dieselbe Nährstoffmenge zurückerhält, die er geliefert hat. Für den Transport zur Anlage und wieder zurück auf den Hof sorgt der Anlagenbetreiber.

Die notwendige Wärme und der Strom für die neue Anlage kommen aus der Bestehenden; bei Vollauslastung stündlich rund 1000 kWh. Dennoch ist bei der bisherigen Anlage auch weiterhin genügend Gas vorhanden, um die Blockheizkraftwerke für die Nahwärmeversorgung in Hawangen und am Flughafen zu bedienen.

Dünger und Kraftstoff

Der Dünger entsteht, nachdem die Gülle vergoren und über den Vakuumverdampfer (Verdampfungsmenge wöchentlich 170 Kubikmeter Wasser) geschickt und Schwefelsäure zugesetzt wurde. Das anfallende Biogas wird in 48 Prozent CO2 und 52 Prozent Methan getrennt und beides verflüssigt: Methan wird bei minus 155 Grad zu Flüssiggas; hauptsächlich zum Betrieb von Lkw verwendet. Das verflüssigte CO2 wird in der Lebensmittelindustrie oder in Gewächshäusern eingesetzt.

Christoph Lingg erläuterte, dass auf die Landwirte mit der verpflichtenden bodennahen Gülleausbringung hohe Kosten zukommen. Unverdaute Faserstoffe in der Gülle seien „pure Energie“ und werden in der Biogasanlage abgebaut. Clemens Maier betonte: „Wird die Gülle von zwei Milchkühen durch die Biogasanlage geschleust, ist der Jahresstrombedarf eines Vier-Personen-Haushaltes gedeckt“.