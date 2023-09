Landwirtschaft: Wie sich die Futtertrocknung Erkheim entwickelt hat

Beim Festabend zum 50-jährigen Bestehen schauen die Verantwortlichen der Futtertrocknung Erkheim auf die Anfangszeit und in die Zukunft.

30.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Unterallgäuer Landwirte zeigten sich vor 50 Jahren als Pioniere und gründeten die Futtertrocknung Erkheim, um heimisches Grünfutter zu veredeln. Immer wieder wurde erneuert und erweitert. Selbst beim Festabend sprachen die Vorsitzenden Stefan Bögle und sein Stellvertreter Gerhard Miller darüber, dass die Vermarktung von Pferdecobs oder Heuballen einen bedeutenden Beitrag leisten. Immens viel Energie werde beim Trocknen inzwischen eingespart, denn die 620 Mitgliedsbetriebe würden ihr Liefergut intensiv anwelken.

Jahresverbrauch an Energie entspricht zwölf vollgetankten Flugzeugen am Allgäu Airport

Der Jahresverbrauch an Energie entspreche nun zwölf vollgetankten Passagierflugzeugen, wie sie in Memmingerberg starten. Täglich seien dort etwa 30 Flüge, beschreibt Miller. Mit dieser Jahresenergie würden weit mehr als 100.000 Dezitonnen Futter veredelt. Die Trocknung in Erkheim erzeuge eine Jahresproduktion für 33 Millionen Kilo Milch.

Angefangen hatte alles Anfang der 1970er-Jahre, als es im Unterallgäu noch 6000 Milchbauern mit gut 100.000 Kühen gab. Feuer und Flamme wurde der spätere Gründungsvorsitzende Gregor Holzheu aus Erkheim. Mit Busfahrten zur Trocknung Ruderatshofen und 32 Aufklärungsversammlungen mit „Cobsverfechter“ Josef Pregler wurden die Landwirte begeistert. Zur Gründungsversammlung zeichneten 151 Mitglieder 276 Geschäftsanteile zu je 1500 D-Mark, blickte Gerhard Miller auf den 19. März 1973 zurück.

Ölkrise sorgt für Rückschlag bei der Futtertrocknung Erkheim

Einen Rückschlag der Pläne brachte die Ölkrise mit Rezession und Eiweißkrise ab 1974. Am 11. Juli 1978 war schließlich Baubeginn und am 16. Oktober gab es einen Probelauf. „Wir haben nie aufgehört, nach vorne zu denken“, beschreibt Miller. Hermann Magg war Geschäftsführer von den Anfangszeiten bis 2010. Seine Nachfolger wurden Johannes Weigele und heute Simon Miller als Leiter des 16-köpfigen Teams. Sehr aktiv waren in seinen Augen auch die Vorsitzenden der Genossenschaft Gregor Holzheu, ab 2000 bis 2013 Hans Bögle, dann Erich Lerf und ab 2018 Stefan Bögle.

Vorsitzender Stefan Bögle überreichte eine Spende von 2500 Euro an den bäuerlichen Hilfsdienst. Zweiter Landrat und Erkheims Bürgermeister Christian Seeberger sowie Staatsminister Klaus Holetschek lobten, wie das Trocknungsteam hochwertiges Futter mit kurzen Wegen erzeugt.