Neuer Traktor für die Berufsschule: Damit digitaler gelehrt werden kann

Immer digitaler: Die Berufsschule möchte mit einem neuen Traktor jungen Landwirten eine zeitgemäße Ausbildung bieten.

30.01.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Die Landwirtschaft wird immer digitaler: Seit vielen Jahren prägen Informatik und Elektronik den landwirtschaftlichen Alltag. Digitale Anwendungen helfen beispielsweise bei der Bewirtschaftung der Felder, Düngung, beim Pflanzenschutz und auch bei der Tierhaltung. Für die heutige landwirtschaftliche Bewirtschaftung sind Landmaschinen mit intelligenten Technologien gefordert.

Um so wichtiger ist es, dass die moderne Technik auch in der Ausbildung der jungen Landwirte bereitsteht. Der Leiter der Berufsschule Mindelheim Gottfried Göppel freut sich deshalb über die Anschaffung eines modernen Traktors an seiner Schule. Dieser steht nicht nur den angehenden Landwirten zur Verfügung, sondern auch den Land- und Baumaschinenmechatronikern. Laut Göppel sind „automatisierte Arbeitsprozesse“ in vielen Betrieben längst angekommen.

Herausforderung in Berufswelt

Die Herausforderungen der heutigen Berufswelt liegen besonders in den Bereichen Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung. Anhand des neuen Schulungstraktors, der über verschiedene Datenbussysteme, ein GPS gestütztes Lenksystem und Module zum Einsatz von Computer- und Informationstechnik (SmartFarming) verfügt, können den angehenden Fachkräften aus dem Unterallgäu entsprechende Kompetenzen in diesen Bereichen vermittelt werden.

Mit dem modernen Schlepper Fendt 312 Vario Profi können nachhaltige und wirtschaftliche Arbeitsprozesse im Fachunterricht erarbeitet, vorgeführt und angewendet werden, erläutert Göppel. Beschafft wurde der Traktor vom Landkreis Unterallgäu, der als Sachaufwandsträger für die Ausstattung der Berufsschule zuständig ist.

Landwirtschaft und die entsprechend digital ausgerichtete Landtechnik müssen heute so effizient wie möglich sein, denn aus ökonomischer und ökologischer Sicht wird ein wirtschaftlicher Energieeinsatz gefordert, der optimal mit Ernte, Dünge- und Pflanzenschutzmaßnahmen abgestimmt ist.

Die Berufsschule Mindelheim sei im Fachbereich mit 378 Auszubildenden das Kompetenzzentrum für ganz Schwaben. Bei dem Traktor handelt es sich um einen 124-PS-starken Fendt 312 Vario Profi. Landrat Alexander Eder (Freie Wähler) ließ es sich nicht nehmen und begleitete den Auszubildenden Benedikt Springer zu einer Testfahrt.