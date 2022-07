Sieben Menschen fahren in Woringen in Fünfsitzer mit - Vier Kinder ungesichert im Auto

Bei einer Lasermessung in Woringen hat die Polizei ein Auto angehalten, in dem vier Kinder ungesichert saßen. Zwei Kindersitze lagen ungenutzt im Kofferraum.

01.07.2022 | Stand: 14:14 Uhr

Im Rahmen einer Lasermessung am Donnerstag in Woringen (Unterallgäu) hat die Polizei ein Auto angehalten, in dem vier kleine Kinder ungesichert saßen. Laut Polizei haben die Beamten den 37-jährigen Fahrer angehalten, weil er innerorts 64 km/h statt der erlaubten 50 km/h gefahren ist.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

Woringen: Kinder ungesichert im Auto

Bei der anschließenden Kontrolle des Autos und des Fahrers entdeckte die Polizei vier Kinder im Alter zwischen zwei und neun Jahren, die völlig ungesichert auf der Rücksitzbank saßen. Zwei Kindersitze lagen im Kofferraum. Diese konnten nicht verwendet werden, weil das fünfsitzige Auto mit sieben Menschen besetzt war und somit kein Platz war.

Die Beamten haben die Weiterfahrt bis zur ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder mit den vorhandenen Kindersitzen untersagt. Die Menschen, die nicht mehr ins Auto passten, mussten ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. Ihn erwartet ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.

Lesen Sie auch