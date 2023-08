Unbekannte brechen Geldautomaten im Unterallgäu auf

Zwei Unbekannte brachen einen Geldautomaten in Lauben im Unterallgäu auf. Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat etwas beobachtet?

18.08.2023 | Stand: 14:11 Uhr

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 5. auf 6. August, zwischen 21.47 und 2.25 Uhr haben zwei Unbekannte einen Geldautomaten im ehemaligen Bankgebäude in Lauben (Kreis Unterallgäu) aufgebrochen. Wie die Polizei jetzt berichtet, schlugen die Täter ein Fenster des Gebäudes in der Hauptstraße ein und verschafften sich so Zutritt. Im Vorraum brachen sie einen Geldautomaten auf und erbeuteten dabei Bargeld in fünfstelliger Höhe.

Ermittlungen in Lauben: Unbekannte brechen Geldautomat auf

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 30.000 Euro. Den Ermittlungen zufolge sollen die beiden Täter bereits im Vorfeld Vorbereitungen getroffen haben und eine Leiter bereitgelegt haben. Laut Zeugenaussagen holte ein unbekanntes Fahrzeug sie nach der Tat ab.

Doe Kriminalpolizei Memmingen nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegen.

