Lautes Knallen und Rauch: Feuerwehreinsatz in der Augsburger Straße in Memmingen

Lärm wie bei einer Explosion erschreckte am Sonntagabend Anwohner in Memmingen. Wie die Polizei berichtet, ist der Grund harmloser als befürchtet.

05.02.2023 | Stand: 20:24 Uhr

Lautes Knallen und Rauch auf einem Firmengelände in der Augsburger Straße in Memmingen haben am Sonntagabend Anwohner in der näheren Umgebung in Alarmbereitschaft versetzt. Nach einer ersten Auskunft der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West besteht jedoch kein Grund zur Sorge.

Berstende Reifen verursachten lauten Knall in Memmingen

Grund für die Geräusche und den Brand war demnach ein Traktor, der auf einem Sattelauflieger stand und Feuer gefangen hatte. Derzeit ist der Einsatz zwar noch im Gange, der Brand ist laut Polizei jedoch bereits gelöscht. Das Knallen, das einige Anwohner an Explosionsgeräusche erinnerte, stammt nach bisherigen Erkenntnissen der Feuerwehr von den Reifen des Traktors, die das Feuer zum Bersten gebracht hatte.

Die Polizei sperrte die Augsburger Straße weiträumig ab. Bild: Uwe Hirt

Der Traktor wurde zerstört. Auf die Lagerhalle, wo er stand, griff der Brand aber nicht über. Polizei und Feuerwehr, die kurz vor 19 Uhr alarmiert worden waren, sperrten den Einsatzbereich rund um das Firmengelände an der Augsburger Straße aus Sicherheitsgründen jedoch weiträumig ab.