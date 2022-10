Vom Handy abgelenkt: Am Mittwochabend hat ein 31-jähriger Autofahrer in Lautrach ein geparktes Auto angefahren. Der Mann war auch noch betrunken.

13.10.2022 | Stand: 14:09 Uhr

Alkohol und Handy - ein ganz schlechter Einfluss für Autofahrer. Das hat am Mittwochabend auch ein 31-Jähriger in Lautrach zu spüren bekommen. Er fuhr beim Abbiegen in ein geparktes Auto.

Unfall in Lautrach: Polizei nimmt Betrunkenem den Führerschein ab

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest bestätigte: Der Autofahrer war mit über einem Promille unterwegs. Den Führerschein nahmen die Beamten dem 31-Jährigen noch vor Ort ab.

An den beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa. 14.000 Euro.

