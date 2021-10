Junge in Lautrach sammelt und raucht Kräutermischungen

Der Junge sammelte und rauchte verschiedene Kräuter. Laut Polizei handelte es sich dabei allerdings lediglich um Hortensien und Pfefferminzblüten.

29.10.2021 | Stand: 13:41 Uhr

Kräuter gesammelt und geraucht hat offenbar ein Junge in einer Jugendeinrichtung in Lautrach. Eine Betreuerin der Einrichtung, hatte die Polizei am Donnerstag darauf hingewiesen. Die Beamten fanden vor Ort bei dem Jungen mehrere Kräutermischungen. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben um getrocknete Hortensien und Pfefferminzblüten. Laut Mitteilung der Polizei ist der Besitz und das Rauchen dieser Pflanzen legal. Trotzdem wurden die Kräuter sichergestellt und der Junge darauf hingewiesen, dass das Rauchen solcher Mischungen nicht der Gesundheit förderlich sei.

