Im Quartier leben Menschen verschiedener Herkunft und Altersgruppen oft räumlich voneinander abgesondert. Wie Erde und etwas Freiraum das Miteinander anstoßen.

05.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

„Problemviertel“ oder „Sanierungsfall“: Derlei Etiketten wurden dem Memminger Osten einst gerne verpasst – bis heute haften sie teils hartnäckig. Doch die Aufnahme ins Programm Soziale Stadt im Jahr 2017 hat vieles in Gang gebracht. In unserer Serie zeichnen wir ein Portrait des Stadtteils: Was hat sich getan? Was macht das Quartier aus, wo liegen seine Probleme, Eigenheiten aber auch Qualitäten? Und wer sind die Menschen, die es voranbringen wollen?