Lebensmittel haltbar machen: Wie man den Sommer konserviert

Von Limonaden bis hin zu Würzpasten: Allerlei Leckereien kann man durch Fermentieren selbst herstellen. In den Gläsern toben die Mikroorganismen.

26.08.2022 | Stand: 05:40 Uhr

Birgit Artner weiß, wie man den Sommer konserviert: „Gemüse aber auch Obst bleibt bei mir lebendig haltbar“, sagt die Naturpädagogin aus Volkratshofen und zeigt dabei auf ihre durchsichtigen Einweckgläser, in denen es bunt zugeht. „Ich fermentiere Lebensmittel und das ist wahrlich kein Hexenwerk – sondern eigentlich ein Superfood aus Omas Zeiten“. So heißt auch einer ihrer Kurse zum Fermentieren, den sie bei der Volkshochschule wie auch im Bauernhofmuseum und im Kloster Roggenburg in unregelmäßigen Abständen anbietet.

Den Ausdruck „Fermentation, c’est la vie sans l’air“ hat der französische Chemiker Louis Pasteur maßgeblich geprägt. Er bezeichnet die mikrobielle Umwandlung – die Gärung – organischer Stoffe unter dem Ausschluss von Luft. Der Ursprung des Wortes Fermentum kommt dabei aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Gärung. Bei diesem natürlichen Prozess wandeln Mikroorganismen den in den Lebensmitteln enthaltenen Zucker und die Stärke in Säure um, welche die Nahrung natürlich konserviert. „Das hört sich komplizierter an, als es ist“, beruhigt Birgit Artner, die sich dazu zielstrebig ein hohes Glas greift, dessen Inhalt man besonders in unserer Region gut kennt. „Das ist mein eigenes Sauerkraut. Durch das Weißkraut kam ich eigentlich zum Fermentieren“, verrät die Gesundheitsexpertin.

Gärung bei Zimmertemperatur

Wer schon einmal einen frischen Weißkohlkopf zu Krautkrapfen oder Salat verarbeitet hat, dem bleibt ab und zu auch etwas übrig. „Genau so war es bei mir auch und so ist es noch heute. Was an Gemüse nicht frisch zubereitet wird, das wird eben fermentiert – um es in einer besonderen Geschmacksvariante dann milchsaurer zu verzehren“, so Artner weiter. Das Kraut hat sie dazu fein gehobelt und in einer Schüssel mit Salz mehrere Minuten lang mit den Händen geknetet und die Masse fest in ein Einmachglas gepresst. „Dazu verwende ich extra Holzstampfer. Man kann auch noch Gewürze wie Kümmel miteinschichten“, erklärt die selbst ernannte „Fermentista“ Birgit Artner. Den Rest überlässt sie den Mikroorganismen, welche die Gärung bei Zimmertemperatur in Gang setzen. „Durch die Kohlendioxidentwicklung bilden sich Bläschen und es beginnt im Inneren des Glases zu blubbern. Das dauert rund drei bis sechs Tage und nach zwei bis drei Wochen ist dann das Sauerkraut fertig“, beruhigt sie.

Fermentierte Lebensmittel sind leichter verdaulich

Die Konservierungsmethode habe auch gesundheitliche Vorteile. Fermentierte Lebensmittel seien leichter verdaulich. „Sie werden quasi durch die Gärung bereits vorverdaut. Sie stärken die nützlichen Bakterien im Darm und schützen dadurch auch unser Immunsystem“, beschreibt Artner die positiven Details. Durch den Gärprozess vermehren sich vorhandene Vitamine und Enzyme. An dieser Stelle erzählt die Kursleiterin in ihren Workshops gerne die Anekdote vom Seefahrer James Cook, der auf seine Weltumsegelung 60 Fässer Sauerkraut mitnahm, wodurch die Besatzung vor der lebensgefährlichen Erkrankung mit Skorbut verschont blieb. „Sauerkraut ist aber nicht gleich Sauerkraut“, konstatiert Artner. Durch die Milchsäuregärung wird der Weißkohl ohne Hitzeeinwirkung konserviert, damit bleiben alle Vitamine, Mineralstoffe und Enzyme erhalten, deren B- und C-Vitamine vom Körper leichter aufgenommen werden können. Wer allerdings dann das selbstfermentierte Sauerkraut als Speise erhitzt, verliert damit wieder einen Teil der guten Eigenschaften.

Das fermentierte Gemüse genießt man also am besten roh – so wie auch das Kraut der Koreaner, das Kimchi, welches seit Jahrtausenden zu fast jeder Mahlzeit gereicht wird. Aber nicht nur Kohl kann fermentiert werden. Birgit Artner experimentiert mit allem, was ihr Garten hergibt. „Zum Fermentieren eignet sich am besten hartes Gemüse – weiches wie zum Beispiel Zucchini wird matschig. Man kann mit dem Zusatz von Salz auch leckere Chutneys und Würzpasten herstellen“, betont Artner. Der Experimentierfreude seien keine Grenzen gesetzt.

Lesen Sie auch

Mit Rezept im Artikel Was Sie bei Hitze essen sollten - und was nicht

Wer sich einmal mit fermentierten Lebensmitteln auseinandergesetzt hat, werde sehen, dass viele unserer täglichen Nahrungsmittel erst durch den Prozess einer natürlichen Umwandlung genießbar oder veredelt werden. Beispiele sind hierfür Schwarztee, Kakao, Salami – aber auch Joghurt, der Sauerteig zum Brotbacken oder das Bier, das durch das Fermentieren den Alkohol entwickelt.

Tipp: Am Samstag, 24. September2022, von 10 bis 13 Uhr findet im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren unter Leitung von Birgit Artner ein Fermentierworkshop statt. Mehr dazu auf: www.bauernhofmuseum.de