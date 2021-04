Kinder finden Übungsrakete

Kinder finden in Legau etwas, das aussieht wie eine Bombe. Die Polizei evakuiert die Nachbarschaft. Später kann sie Entwarnung geben.

26.04.2021 | Stand: 15:01 Uhr

Die Polizei hat am Sonntag eine Übungspanzerabwehrrakete zur Inspektion Memmingen gebracht. Kinder hatten die Rakete der Polizei zufolge in Legau auf einem Gartengrundstück gefunden. Polizisten waren daraufhin ausgerückt, um die Nachbarschaft zu evakuieren. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst in München wurde ebenfalls alarmiert.

Augenscheinliche Bombe in Legau ist Übungspanzerabwehrrakete

Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Übungspanzerabwehrrakete. Sie war ungefährlich, da sie schon gezündet worden war. Also nahmen die Beamten die Rakete in Verwahrung und die Menschen konnten in ihre Häuser zurückkehren.

