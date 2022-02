Mann schlägt Polizist im Ausnahmezustand ins Gesicht

Ein Mann in Legau hat am Donnerstag einem Polizisten beim Einsatz ins Gesicht geschlagen. Der 23-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

Ein Mann hat am Donnerstag ein Legau einem Polizeibeamten ins Gesicht geschlagen. Der Beamte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Am Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr rückte eine Streife zu einer Auseinandersetzung im Legauer Ortsteil Maria Steinbach aus. Am Einsatzort trafen die Beamten einen 23-jährigen Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, teilt die Polizei mit. (Lesen Sie auch: Gruppe in Mindelheim ruft Nazi-Parolen)

23-Jähriger befindet sich in psychischem Ausnahmezustand: Schlägt Polizist unvermittelt ins Gesicht

Die Beamten versuchten zunächst durch Zureden, den Mann zu beschwichtigen. Der schlug einem der Beamten allerdings unvermittelt ins Gesicht, um ihm die FFP2-Marke abzunehmen.

Die Beamten fixierten den Mann daraufhin am Boden, fesselten ihn und brachten in zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen eines tätlichen Angriffs, vorsätzlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Polizeibeamte

