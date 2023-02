Polizei räumt Privatparty in Legau - und nimmt zwei Gäste mit auf die Wache

In Legau hat die Polizei eine Party geräumt. Ein Gast machte bei dem Einsatz Ärger und verbrachte gemeinsam mit einem Mitfeiernden die Nacht in einer Zelle.

23.02.2023 | Stand: 12:11 Uhr

Die Polizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Party in Legau (Kreis Unterallgäu) geräumt. Wie die Polizei berichtet, rückten die Beamten mehrmals wegen Ruhestörung zu der Privatparty aus. Bereits im Vorfeld hatte sich ein Anwohner über den Lärm beschwert, weshalb es zu einer Bedrohungssituation kam.

Nachdem die Polizei die Party beendet hatte, wollte ein 24-Jähriger offenbar noch nicht gehen. Er zündete sich eine Zigarette an und machte sich ein Bier auf. Die Beamten sahen dies als eine Provokation an. Sie sprachen einen Platzverweis aus, doch diesem kam der Mann nicht nach. Die Polizisten nahmen ihn deshalb in Gewahrsam. Dabei wehrte er sich und wand sich aus dem Griff der Polizisten.

Legau: Polizei löst Party auf und nimmt zwei Feiernde in Gewahrsam

Den Rest der Nacht verbrachte der betrunkene 24-Jährige in einer Zelle - gemeinsam mit einem Mitfeiernden. Warum dieser in Gewahrsam genommen wurde, schreibt die Polizei nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung aufgenommen. Zudem leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen unzulässigen Lärms ein.

