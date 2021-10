Legau: Tempo 30 auf der Hauptstraße?

Bund Naturschutz strebt eine Verbesserung der Situation für Fußgänger und Radfahrer in Legau an. Verkehrsschau soll Lösungsmöglichkeiten aufzeigen

Könnte in Legau in der Hauptstraße und der Lautracher Straße bald Tempo 30 eingeführt werden? Diese Frage soll im Zuge einer sogenannten anlassbezogenen Verkehrsschau beantwortet werden. Die Maßnahme wurde von der Ortsgruppe des Bund Naturschutz bei der Gemeinde beantragt. Die Gruppe strebt eine Verbesserung der Verkehrssituation für Fußgänger und Radfahrer an.

Verkehr soll für Radler und Fußgänger sicherer werden

Nach dem Antrag hat die Gemeinde bei der Polizei um einen Termin für die Verkehrsschau gebeten. Diese soll laut Bürgermeister Franz Abele im November stattfinden. „Im Unterschied zu einer normalen Verkehrsschau, die einmal im Jahr stattfindet, wird nur der Bereich an der Hauptstraße und der Lautracher Straße untersucht“, sagt Abele. Zusammen mit den Straßenbehörden, der Polizei und den Antragsstellern wird dabei die aktuelle und die zu erwartende Verkehrssituation beurteilt. Auch die Verbesserungen der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer steht im Fokus.

Für die Verkehrsschau gibt es aus Sicht des Bund Naturschutz (BN) mehrere Gründe: „Durch die Zunahme des Auto- und Schwerlastverkehrs verschlechtert sich die Verkehrssicherheit der Fußgänger und Radfahrer auf dem Weg von und zum Edeka-Markt am Ortseingang.“

Traktoren oft schnell unterwegs

Auch die Gefährdung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge spiele im Sommerhalbjahr ein große Rolle. Diese „pflügten“ oft mit hoher Geschwindigkeit durch den Ort und seien ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die schwächsten Verkehrsteilnehmer. An der Hauptstraße eröffnete im Sommer zudem das Haus Sophia der Regens-Wagner-Werkstätten, eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Beeinträchtigung. Damit nimmt laut Bund Naturschutz eine besonders schutzbedürftige Personengruppe am Verkehr teil.

Besucherzentrum von Rapunzel wird Verkehrsaufkommen erhöhen

Des weiteren werden im Besucherzentrum der Firma Rapunzel, das sich gerade im Bau befindet, jährlich rund 150 000 Personen erwartet, schreibt der BN. Das steigere natürlich das Verkehrsaufkommen auf der Hauptstraße. „Für die zu erwartende Verkehrssituation sollten jetzt schon Maßnahmen zur Verkehrssicherheit vorbereitet werden“, heißt es von Seiten des Bund Naturschutz.

Ein Bürgerantrag fordert zudem den Erhalt eines Baumes, der teilweise auf einem Gehsteig in der Lautracher Straße steht. Hier müsse eine einvernehmliche Lösung gefunden werden, die allen Verkehrsteilnehmern gerecht wird.

Tempo 30 als Teil der Lösung

Was wäre nun eine Maßnahme, die die Situation für Verkehrsteilnehmer verbessern würde? Laut Bund Naturschutz könnte Tempo 30 ein Teil der Lösung sein: „Eine neue Regelung der Bundesregierung macht es jetzt möglich, dass auch im Hauptstraßennetz, also auch auf Kreis- oder Staatsstraßen, in sensiblen Bereichen mit besonders schützenswerten Verkehrsteilnehmern Tempo 30 eingeführt werden kann.“

Das könnte dem BN zufolge in Legau vor dem Haus Sophia an der Hauptstraße, vor der Zufahrt des Maria Stern Kindergartens und der Schüler-Bushaltestelle gegenüber dem Pfarrhof der Fall sein.

„Vor der Verkehrsschau ist es allerdings schwierig zu sagen, ob das realisiert wird“, sagt Bürgermeister Abele. Außerdem sei die Hauptstraße eine Staatsstraße. Die Gemeinde könne die Regelungen dort selbst nicht verändern. Vielmehr sei hier das Landratsamt zuständig.

