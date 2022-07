Wenn viele Lehrer gleichzeitig ausfallen: „Kein Idealzustand für alle Beteiligten“

Wenn einige Lehrer gleichzeitig ausfallen, ist die Situation für Kinder, Eltern, Leitung und Lehrkräfte nicht einfach. Wie jetzt an einer Memminger Schule.

16.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Situation an der Bismarck-Schule in Memmingen ist derzeit nicht leicht. Viele Lehrerinnen und Lehrer sind krank, zu Wochenbeginn war von 14 die Rede. Unter anderem wegen Corona fallen einige Lehrkräfte aus. Die Kinder von vier Klassen wurden ins Homeschooling geschickt. Das heißt: Sie müssen von zuhause aus lernen.

Für alle Beteiligten keine einfache Situation, sagt Schulleiterin Tina Acham. Für die Kinder nicht, weil sie selbstständiger arbeiten müssen als im Klassenzimmer. Sie bekommen Aufgaben für zuhause. Ihre Lehrerinnen und Lehrer seien aber über viele Kanäle wie Telefon, Whatsapp, Video-Konferenz und E-Mail erreichbar. Es sei wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler bei Fragen ihre Lehrer erreichen. Auch für die Lehrkräfte sei es keine angenehme Situation, sagt Tina Acham. Denn ihnen sei es wichtig, dass die Kinder vorankommen, etwas lernen.

Auch für Eltern nicht leicht

An die Eltern denkt die Schulleiterin auch. Denn kurzfristig eine Betreuungslösung zu finden, sei oft schwierig. Etwa, wenn beide Elternteile arbeiten. In Fällen, in denen ein Kind nicht zuhause betreut werden kann, wird es vorübergehend in eine andere Klasse gesetzt. Trotz der schwierigen Situation, die in den vergangenen Monaten vor allem wegen Corona herrschte und sich nun wieder verschärfen könnte, gebe es von allen Seiten Verständnis füreinander. Zwischen Schule und Eltern herrsche ein intensives und gutes Miteinander. „Da können wir auf unsere Eltern nichts kommen lassen.“ Auch für die Schulleitung sei der hohe Krankenstand ein erheblicher Aufwand. Es müsse etwa geprüft werden, welche Klassen ins Homeschooling geschickt werden und ob Klassen zusammengelegt werden können. „Wir tun unser Bestes, aber es ist kein Idealzustand für alle Beteiligten“, sagt Acham. Sie hofft, dass die Situation nach den Ferien wieder entspannter ist. (Lesen Sie auch: „Wir suchen händeringend Lehrkräfte“: Personalnot an Grund- und Mittelschulen)

Nicht nur an Bismarck-Schule Ausfälle

Die Bismarck-Schule ist nicht die einzige mit Krankheitsfällen. Im Bereich des Staatlichen Schulamts Memmingen waren zu Beginn dieser Woche 11,52 Prozent der Lehrkräfte nicht im Dienst, davon 5,2 Prozent mit positivem Coronatest, andere wegen Schwangerschaft und „aus sonstigen Gründen der Dienstunfähigkeit“, sagt Bertram Hörtensteiner, Leiter der Staatlichen Schulämter im Unterallgäu und in Memmingen. Die beiden Schulämter sind für Grund- und Mittelschulen zuständig, also für etwa 9800 Schüler und 990 Lehrkräfte. Im Unterallgäu fehlten vergangene Woche 8,5 Prozent der Lehrer, knapp ein Prozent wegen Corona.

Memmingen und Unterallgäu stehen noch gut da

Die 11,52 Prozent fehlenden Lehrer in Memmingen seien im Vergleich zur Zeit vor Corona viel. Im aktuellen Vergleich zu den Zahlen der zwölf anderen Schulämter in Schwaben seien die Memminger und Unterallgäuer aber noch gut. Nur Augsburg-Stadt habe weniger Lehrerausfall, alle anderen mehr. Wie viel Unterricht derzeit in Memmingen und im Unterallgäu ausfällt, kann Hörtensteiner nicht sagen. Das werde in seiner Behörde nicht erfasst.

Schulen werden nicht allein gelassen

Lesen Sie auch

„Wir suchen händeringend Lehrkräfte“: Personalnot an Grund- und Mittelschulen Schulämter vor Herausforderungen

Allein gelassen werden die Schulen nicht, sagt der Schulamtsleiter. Es gebe mobile Reserven an Lehrkräften, die einspringen können. Damit werde etwa bei Krankheitsfällen versucht, an einer Schule den Unterricht aufrechtzuerhalten. Es gebe noch andere Mittel, Lehrerausfall vorübergehend zu kompensieren. So können zwei Klassen zusammengelegt werden, etwa in der Schulaula, wo mehr Platz ist. Die Schülerinnen und Schüler einer Klasse können auf andere Klassen aufgeteilt werden. Lehrerinnen und Lehrer, die nicht in Vollzeit arbeiten, könnten ihre Arbeitszeit vorübergehend aufstocken. Und wenn eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet worden ist, es ihr aber gut gehe, könne sie von zuhause aus per Videokonferenz die Schüler unterrichten.

Lesen Sie auch: Reichshainschule in Memmingen bekommt neue Turnhalle