Leichtathletik: Ottobeurer bei der „Deutschen“ erfolgreich

Luis Pfister vom TSV Ottobeuren wird in Rostock über 3000 Meter Fünfter. Wo er gefördert wird.

01.08.2023 | Stand: 14:14 Uhr

Luis Pfister vom TSV Ottobeuren hat bei der Deutschen Meisterschaft in Rostock in der Altersklasse U18 mit einer persönlichen Bestzeit von 8:54,20 über 3000 Meter erneut seine derzeitige Top-Form unter Beweis gestellt. Das Lauftalent aus Ottobeuren wird seit vergangenem Jahr als Kaderathlet an der Bertolt-Brecht-Sportschule in Nürnberg gefördert, startet aber weiter für seinen Heimatverein TSV Ottobeuren.

Der Ottobeurer Leichtathlet qualifizierte sich bereits im April für die „Deutsche“

Seine Qualifikation für die 3000 Meter bei der Deutschen Meisterschaft hatte Pfister bereits im April in der Tasche. Er ging neben 20 weiteren Athleten aus ganz Deutschland mit der zwölfschnellsten Zeit an den Start.

Da die Zeiten der Teilnehmer nah beieinander lagen, war ein enges Feld zu erwarten. So kam es auch. In einem hart umkämpften Lauf mit viel Gerangel galt es zunächst, nicht zu stürzen und den Spikes der anderen auszuweichen. Bereits in der ersten Runde konnte sich Pfister aber gut positionieren.

Luis Pfister erfüllt in Rostock seine Kadernorm

Nach der Hälfte des Laufes stellte er seine Klasse unter Beweis, zog das Tempo an und setzte sich an die Spitze. Erst gegen Ende des Laufs musste er sich sprintstärkeren Läufern geschlagen geben, kam aber auf Platz fünf ins Ziel. Nebenbei erfüllte er auch noch seine Kadernorm.