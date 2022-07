Leichtathletik: Zwei Memminger sammeln Medaillen

Nico Kehrle aus Memmingen Bayerischer Meister. Athleten der DJK Memmingen holen bei der Bayerischen Meisterschaft in Erding drei Medaillen.

07.07.2022 | Stand: 15:15 Uhr

Hammerwerfer Nico Kehrle von der DJK Memmingen hat bei der Bayerischen Meisterschaft in Erding in der Altersklasse U18 einen Titel geholt. Bei sehr hohen Temperaturen zeigten sowohl Kehrle als auch Sandro Koinzer (U20) ihre Klasse in den Wurfdisziplinen.

Nico Kehrle hat beim Hammerwurf mehr als drei Meter Vorsprung

Nico Kehrle gewann mit 47,90 Metern überlegen den Hammerwurf in seiner Altersklasse – mit mehr als drei Metern Vorsprung. Krankheitsbedingt kam er in dieser Disziplin aber noch nicht einmal an seine Bestleistung heran. Beim Diskuswurf steigerte Kehrle seine Bestleistung um mehr als 3,5 Meter auf 43,65 Meter und belegte damit den dritten Rang.

Sandro Koinzer von der DJK Memmingen mit neuer Bestleistung

Sandro Koinzer erzielte mit 43,73 Metern beim Diskuswurf ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung und erreichte Platz vier. Beim Kugelstoßen wurde er mit 14,12 Metern ebenfalls Vierter. In seiner Spezialdisziplin, dem Hammerwurf, ergatterte er mit 53,59 Metern den dritten Platz.

Mit insgesamt drei Medaillen kamen die beiden Memminger sehr zufrieden von der hochklassigen Meisterschaft zurück.