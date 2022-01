Leichtathletin gab ihren Traum auf und sagt: „Ich bereue nichts“

Als Jugendliche träumte Johanna Berrens vom SV Steinheim von Olympia. Warum die 21-Jährige ihren Traum im Jahr 2019 aufgab und was sie heute macht.

Juli 2018, das Ratina-Stadion in der finnischen Großstadt Tampere: Sechs Tage lang findet dort die Leichtathletik-Weltmeisterschaft der U20 statt. Die beim SV Steinheim (SVS) ausgebildete Johanna Berrens ist Teil der deutschen 4x400-Meter-Staffel, die am Ende den fünften Platz erreicht. Berrens hat drei Wochen davor ihren 18. Geburtstag gefeiert. Und doch erreicht sie im skandinavischen Sommer, so wird man später wissen, den Zenit ihrer Karriere. Berrens bestätigt das heute: „2018 war sicher mein bestes Jahr, da habe ich mein höchstes Leistungslevel erreicht.“

2017 präsentiert sich Johanna Berrens in starker Form

Schon 2017 präsentiert sich Berrens in starker Form, als sie bei der Deutschen U18-Meisterschaft ihre persönliche Bestzeit über 400 Meter von 58 auf 55 Sekunden verbessert. Drei Sekunden sind auf diesem Top-Niveau eine signifikante Steigerung. Vielleicht wird Johanna Berrens damals ja auch ein bisschen von gewissen Heimatgefühlen beflügelt, denn der Wettkampf wird im Ulmer Donaustadion ausgetragen, nicht allzu weit entfernt also von Berrens‘ Heimatgemeinde Osterberg im Landkreis Neu-Ulm.

Bereits im Oktober 2015 macht die damals 15-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion keinen Hehl daraus, dass sie von den Olympischen Spielen 2020 in Tokio träume. Mehrere, in den Jahren zuvor errungene Titelgewinne auf regionaler und deutscher Ebene lassen dieses Ziel seinerzeit durchaus realistisch erscheinen.

Durch ihre herausragenden Erfolge als Nachwuchsathletin erwirbt sich die vielseitig talentierte Johanna Berrens ein stabiles Selbstvertrauen, um mutig und entschlossen in die Zukunft blicken zu können. Da scheint selbst Tokio nicht unerreichbar. In jenem Jahr 2015 verlegt die Schwäbin ihren Lebensmittelpunkt von Osterberg nach Frankfurt am Main, um dort in einem Sportinternat einerseits ihr Abitur zu machen und um andererseits ihre sportliche Entwicklung voranzutreiben.

Je näher das Abitur rückt, desto stärker gerät die Karriere von Berrens ins Stocken

In Hessen kann sie beim Königsteiner SV und beim Sprintteam Wetzlar unter professionellen Bedingungen trainieren. Je näher das Abitur rückt, desto stärker gerät ihre bis dahin hoffnungsvoll verlaufende Karriere jedoch ins Stocken. Die Teenagerin kämpft mit Zweifeln. Sie weiß: Jetzt kommt es darauf an, jetzt müssen Weichen fürs Lebens gestellt werden. „Vor dem Abi bin ich sehr nachdenklich geworden. Da haben sich mir viele Fragen gestellt“, erinnert sich Berrens. „Eine entscheidende Frage war: Werde ich von der Sportfördergruppe der Bundeswehr oder von derjenigen der Polizei aufgenommen?“

Sie geht zu einer Beratung bei der Bundeswehr, in der es um die Aufnahme in die Sportfördergruppe geht. Johanna Berrens sagt: „Das hat damals aber leider nicht geklappt, weil ich mit 18 Jahren noch so jung war.“ In den folgenden Monaten hat sie Zukunftsängste, weil sie nicht viel verdient. Auch sportlich läuft es nicht mehr wie gewünscht. „Im Abiturjahr bin ich in ein sportliches Formtief geschlittert – wie manch anderer.“

Berrens sagt heute: „Ein bisschen blöd sind die Umstände damals gewesen.“ Eine gewisse Mitverantwortung gibt sie dem Deutschen Leichtathletik-Verband: „Ich bin damals von Verbandsseite einfach nicht vernünftig unterstützt worden.“ Dieses Vakuum an unterstützender Begleitung kann man auch daran ermessen, dass etliche ihrer Staffel-Kolleginnen der Leichtathletik in dieser Phase adieu sagen. So wie sie selbst auch.

2019 hat Johanna Berrens dann die Schnauze voll

2019 ist bei Johanna Berrens der Punkt erreicht, an dem sie – salopp gesagt – die Schnauze voll hat. „Ich kann das ganz ehrlich sagen, dass ich da in ein mentales Loch gefallen bin.“ Der Druck, der auf ihr lastet, ist groß. „Die ganzen Umstände, die Sorgen um die Zukunft, all das war emotional wirklich hart für mich. Ich war zermürbt.“ Die Folge: Sie entschließt sich, ihre aktive Karriere frühzeitig zu beenden. Johanna Berrens kehrt zu ihren Wurzeln zurück, sie zieht heim ins vertraute Umfeld nach Osterberg. Heute – Johanna Berrens ist inzwischen 21 – sagt die junge Frau rückblickend: „Ich bereue gar nichts. Weder den Ausstieg aus dem Leistungssport noch meine Jahre als Leichtathletin.“ Im Gegenteil, sie sei „ultra dankbar dafür, dass ich das alles erleben durfte“.

Ein Erlebnis prägt sich bei ihr besonders ein: In einem Trainingslager in Kenia (Ostafrika) schenkt sie kleinen Kindern einen Haargummi. Die Reaktion überwältigt sie: „Die haben sich wahnsinnig darüber gefreut – so, als wenn man hier einem Kind ein Smartphone schenken würde.“

Heute sagt die Leichtathletin lachend: Alles läuft super

In den Jahren als Leistungssportlerin lernt sie auch einiges über sich selbst. Vieles im Sport wird im Kopf entschieden. Heute, drei Jahre nach ihrem konsequenten Schlussstrich unter das Kapitel Leistungssport, wirkt Johanna Berrens rundum zufrieden mit ihrem neuen Leben. „Es läuft super“, sagt sie und lacht. Zusammen mit ihrem Partner und zwei Katzen wohnt sie inzwischen in Oberschönegg. Beruflich ist die frühere Sprinterin als selbstständiger Finanzcoach tätig.

Und seit dieser Woche hat Berrens auch noch ein weiteres Betätigungsfeld: Als Leichtathletik-Übungsleiterin bei der DJK Memmingen möchte sie ab sofort ihre „Erfahrungen weitergeben und neue Impulse setzen“.

Gefragt nach ihren Zukunftsplänen, antwortet die 21-Jährige ohne langes Überlegen: „Irgendwann würde ich gerne einmal den Jakobsweg gehen ...“