Neue Verantwortung bei der Diakonie Allgäu

Monika Arendt übergibt die Leitung des Caroline-Rheineck-Hauses in Memmingen an Sandra Gürtler. Beim Festakt gibt es außerdem noch eine weitere Besonderheit.

05.08.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Im Rahmen des alljährlichen Sommerfests sind im Caroline-Rheineck-Haus in Memmingen gleich mehrere Personen aufgrund ihres besonderen tätigen Dienstes und Engagements für die Senioreneinrichtung der Diakonie Allgäu ausgezeichnet worden. Zugleich erfolgte auf Leitungsebene die Stabübergabe der langjährigen Einrichtungsleitung des Hauses, Monika Arend, auf ihre Nachfolgerin Sandra Gürtler.

Alles unter einem Dach in Memmingen

Seelsorgerin und Pfarrerin Katharina von Kietzell brachte es bildlich zum Ausdruck: So eine funktionelle Stabübergabe im Berufsleben ist nichts Statisches, sondern vollzieht sich – wie beim echten Staffellauf der Leichtathletik auch – immer unter Volllast, im Weiterlaufen, kurzum: im Vollbetrieb eines Hauses, hier in einer Senioreneinrichtung mit einem umfassenden Angebot aus vollstationärer Pflege, Kurzzeitpflege und Tagespflege, und das alles unter einem Dach.

Monika Arend, die Bereichsleitung für alle Pflegeeinrichtungen der Diakonie Allgäu und damit in vielfältig übergeordneter strategischer wie steuernder Verantwortung, legte die Funktion der Einrichtungsleitung für das Caroline-Rheineck-Haus in die Hände von Sandra Gürtler. Sie wird künftig sowohl Einrichtungs- als auch Pflegedienstleitung in Personalunion für das Caroline-Rheineck-Haus sein.

Sandra Gürtler und ihre neuen Aufgabenbereiche

Gürtler stößt neu zur Diakonie Allgäu. Die 40-Jährige ist bereits seit 24 Jahren in der Pflege tätig. Sie ist ausgebildete Altenpflegerin, Intensivpflegefachkraft und absolvierte das FH-Studium zur Sozialwirtin. Aufgrund des breiten Verantwortungsspektrums bekommt Gürtler eine Wohnbereichsleitung zur Unterstützung an die Seite gestellt. Diese Stelle wird künftig Tanja Bannikov übernehmen, die das Haus in ihrer Funktion als Pflegefachkraft seit nunmehr sieben Jahren kennt.

Anna Laber erhält die Florence-Nightingale-Medaille

Eine große Überraschung war die Überreichung der Florence-Nightingale-Medaille durch die beiden Vorsitzenden der Diakonie Allgäu, Stefan Gutermann und Roland Hüber, an Anna Laber. Anna Laber war über sechs Jahre Pflegedienstleitung im Caroline-Rheineck-Haus, eine Leitungs- und Stabaufgabe, die sie nun an Sandra Gürtler weiterreicht.

Die Florence-Nightingale-Medaille wird für vorbildliche Leistungen, kreatives und bahnbrechendes Engagement im Bereich des Gesundheitswesens oder der Pflegeausbildung verliehen. Anna Laber erhält diese Auszeichnung – so die Vorstandschaft – für ihr großes Herz wie Tun in all den vergangenen Jahren.