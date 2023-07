Leserinnen und Leser erinnern sich an ihre Erlebnisse und Anekdoten zum Kinderfest und Fischertag in Memmingen zurück. Schicken auch Sie uns Ihre.

19.07.2023 | Stand: 15:26 Uhr

Sommer, Sonne, Heimatfeste: In der Stadt Memmingen herrscht Feierlaune. Mit ihrer langen Tradition sind das Kinderfest und der Fischertag für viele Memmingerinnen und Memminger nicht nur Fixpunkte im Jahreslauf, sondern auch ein Stück Identität. Wir hatten Sie, liebe Leserinnen und Leser, aufgerufen: Schicken Sie uns Ihre persönlichen Heimatfest-Momente, wir freuen uns über Ihre Bilder und Geschichten.

Ein lieber Gruß an alle Kinder in Memmingen

Ein Gruß kommt von Susanne Dilger. Zu ihrem Bild erklärt sie: „Dieses entstand beim Kinderfest 1981. Ich, Zweite von links im grün/weiß-gestreiften T-Shirt, war damals elf Jahre alt und in der fünften Klasse der Bismarckschule.“ Zu dieser Zeit durften die Schülerinnen und Schüler der Bismarckschule bis zur sechsten Klasse am Kinderfest teilnehmen, da der Übertritt an Haupt- und Realschule erst mit Beginn der siebten Klasse stattfand, erinnert sich Dilger und berichtet: „Eine weitere Besonderheit war, dass meine Klasse die erste war, die mit Rollschuhen vom Hallhof ins Stadion fahren durfte. Was haben wir dafür gekämpft.“

Die Einfahrt in das Stadion gehe leicht bergab, sodass es dort zu einigen Auffahrunfällen gekommen sei, die aber alle glimpflich ausgingen. Susanne Dilger: „Ich wünsche allen Kindern auch dieses Jahr wieder ein schönes und buntes Kinderfest.“

Rudolf Guggenberger zeigt seine Bilder in die Kamera. Bild: Maike Scholz

Der gebürtige Memminger Rudolf Guggenberger freut sich schon auf den Fischertag. Er lebt in Aitrach, kommt aber so oft es geht, um die Traditionsveranstaltung mitzuerleben. „Ich schaue zu, bin aber tatsächlich noch nie in den Stadtbach gejuckt“, erzählt der 75-Jährige und zeigt drei Bilder.

Als junger Bub auf der Kutsche mitgefahren

„Die Fotos stammen aus dem Jahr 1961. Mein Vater Jakob war Kutscher und ich durfte auf dem Wagen mitfahren. Das war schon sehr aufregend und sensationell.“ Die Bilder wurden im Bereich der Lindauer Straße und Lindauer Tor aufgenommen.

Machen auch Sie bei der Aktion mit

