Leserin beklagt Umgang im Tierverkauf in Memmingen

25.06.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Sie wollte zum Einkaufen in die Memminger Dehner-Filiale. Doch was sie dort entdeckte, schockierte sie. „Im Kleintierverkauf saß ein graues Kaninchen stark hechelnd in der Gehege-Ecke und litt scheinbar unter den hohen Temperaturen“, berichtet eine Leserin, die anonym bleiben möchte. Sie habe das Verkaufspersonal und den Marktleiter auf die Situation angesprochen und um Abhilfe gebeten. Darauf sei ihr mitgeteilt worden, dass man das Kaninchen aus dem Gehege nehmen und die Lüfter einschalten würde. Am Nachmittag sei dann ihr Mann noch einmal in der Dehner-Filiale gewesen. Dieser sei vom Fachpersonal auf Kühlsteine und eingeschaltete Lüfter hingewiesen worden. Die Leserin habe darauf ihre Erlebnisse dem Veterinäramt der Stadt Memmingen geschildert.

Veterinäramt bestätigt Eingang der Meldung

Das Veterinäramt bestätigt auf Nachfrage unserer Redaktion, dass die Meldung eingegangen ist. „Eine Kontrolle hat stattgefunden. Der Betrieb hat Abhilfemaßnahmen geschaffen“, teilt die Stadt mit. Betriebe, die mit Tieren handeln, benötigen nach dem Tierschutzgesetz eine Erlaubnis. Diese liegt laut Veterinäramt beim Betrieb Dehner in Memmingen vor. Zoofachhandelsbetriebe unterliegen somit der Überwachung der zuständigen Behörde. Gesetzliche Kontrollfristen existieren nicht. Das Veterinäramt Memmingen kontrolliert die Zoofachhandlungen mindestens einmal im Jahr routinemäßig, heißt es seitens der Stadt. Die Haltungsbedingungen richten sich nach dem Tierschutzgesetz und spezifischen Haltungsrichtlinien für die Tierarten.

Das sagt Dehner zum Fall in Memmingen

Bei Dehner mit Sitz in Rain am Lech nachgefragt, heißt es zum geschilderten Fall in Memmingen: „Leider hat sich die Kundin weder mit einem Mitarbeiter der Zooabteilung noch mit der Marktleitung wegen ihrer Beobachtungen in Verbindung gesetzt.“ Als Zoofachhändler würde das Unternehmen großen Wert auf die sorgsame Behandlung der Tiere legen. Dehner investiere in den Märkten, in denen Kleintiere zum Verkauf angeboten würden, kontinuierlich in eine moderne, artgerechte Tierhaltung nach den neuesten Standards der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT). „Unser Anspruch an einen verantwortlichen Umgang mit Tieren wurde zudem eigens in einem ,Tierkodex’ formuliert“, teilt die Pressestelle von Dehner mit.

Zu warm: Kühler Quarantäneraum steht zur Verfügung

Bei heißen Temperaturen finde zwischen 11 und 17 Uhr kein Tierverkauf statt. „Zudem sind inzwischen die meisten Gehege mit Klimaanlagen ausgestattet und der direkte Zugang zum Tierbereich ist für Kunden nur eingeschränkt möglich. Dies ist leider in Memmingen nicht der Fall. Deshalb bekommen die Tiere zum Beispiel feuchte Sandbäder oder können sich auf gekühlte Steinplatten oder Eisflaschen legen“, heißt es weiter. Die Vögel würden regelmäßig mit Wasser abgesprüht. „Sollte es im Verkaufsbereich des Dehner Garten-Centers Memmingen zu warm werden, werden alle Kaninchen und Meerschweinchen in einen kühlen Quarantäneraum verlegt.“

Schulung für die Mitarbeiter

Wie oft erfolgt eine Kontrolle? Alle Zoo-Abteilungen, so Dehner, unterliegen der Kontrolle und Genehmigung durch den Amtstierarzt. Außerdem gebe es regelmäßig interne Prüfungen. Die Mitarbeiter kontrollieren die Gehege während des Geschäftsbetriebes mehrmals täglich. „Selbstverständlich finden diese Kontrollen auch an Sonn- und Feiertagen statt“, versichert das Unternehmen. Kranke und auffällige Tiere würden im Quarantäneraum vom Haustierarzt untersucht.

Externe und interne Schulungen für Mitarbeiter

Für die Zoo-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter gebe es interne und externe Schulungen. „Für die Zukunft ist geplant, die Fachkompetenz unserer Mitarbeiter im Zoobereich noch weiter zu verbessern. Dazu wird jeder Mitarbeiter, der mit den Tieren zu tun hat, eine amtliche Sachkundeprüfung ablegen“, so die Dehner-Pressestelle in ihrer Mitteilung und ergänzt: „Tiere sind für uns keine Ware, sondern lebende, fühlende Wesen, die eine artgerechte Behandlung und sachkundige Pflege verdienen.“ Hinweise nehme man immer erst. Diesbezüglich könnten sich Kunden stets an das Fachpersonal vor Ort wenden.

