Sie will helfen, die große Liebe zu finden

Severine Liesch-König aus Lachen schafft mit „Love OFF line“ ein Angebot für Singles, das auf persönliches Kennenlernen setzt. Wie viele schon mitmachen.

18.01.2023 | Stand: 06:12 Uhr

Sie trägt nicht nur eine weiße Bluse mit Herzmotiven, sondern es liegt auch ein breites und herzliches Lachen in ihrem Gesicht. Severine Liesch-König (42) aus Lachen ist hauptberuflich bei der Stadt Memmingen angestellt, in ihrer Freizeit dreht sich allerdings alles um die Liebe. Sie möchte anderen helfen, die Liebe zu finden und hat dazu ein neues Konzept namens „Love OFF line“ entwickelt. Was dahinter steckt, erzählt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

