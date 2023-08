Lkw-Anhänger wird von Windböe erfasst und landet auf der Wiese

Mit großer Wucht hat ein Windstoß einen Lastwagen mit Anhänger zwischen Mindelheim und Mattsies erfasst. Der Anhänger überschlägt sich.

03.08.2023 | Stand: 12:17 Uhr

Ein Lastwagen mit Anhänger ist am Donnerstagvormittag so heftig von einer Windböe erfasst worden, dass es zu einem Verkehrsunfall kam. Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer war mit seinem Gespann auf der Kreisstraße MN 6 von Mindelheim kommend in Richtung Mattsies unterwegs. Lkw und Anhänger waren mit Containern beladen, berichtete die Polizeidienststelle Bad Wörishofen. Im Container des Anhängers befanden sich gesammelte Kunststoffe, die wiederverwertet werden sollen. Als der Lkw mit Anhänger die Kreisstraße in einem neben der Fahrbahn niedriger bewaldeten Teil befuhr, wurden Lkw und Anhänger von einer heftigen Windböe erfasst und auf der Fahrbahn nach rechts geschoben.

Lastwagen-Anhänger von Windstoß umgeworfen - Straße gesperrt

Hierbei kam der Anhänger von der Fahrbahn ab und überschlug sich nach rechts in die angrenzende Wiese. Der Lkw konnte vom Fahrer auf der Fahrbahn gehalten werden. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Mattsies und Mindelheim waren zur Verkehrsregelung vor Ort, da die Straße zur Unfallaufnahme und vor allem zur Bergung des Anhängers gesperrt werden musste. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Mindelheim und des Kreisbauhofes waren zur Beschilderung der Unfallstelle und Schadensermittlung vor Ort. Am späteren Vormittag war der Anhänger geborgen worden und konnte abtransportiert werden. Die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden. Der Container wird voraussichtlich am Nachmittag mittels Kranfahrzeug geborgen.

Weitere Nachrichten aus Memmingen und dem Unterallgäu finden Sie hier.