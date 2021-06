Lockerungen: Reaktionen zwischen Aufatmen und Argwohn im Unterallgäu

Die derzeitige Phase erleben unsere Leser unterschiedlich: In Zuschriften geht es um die Rückkehr zum Leben, aber auch von fehlender Freiheit ist die Rede.

29.06.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Wie nehmen Menschen in Memmingen und dem Unterallgäu die derzeitige Phase mit Lockerungen wahr, die durch sinkende Inzidenzwerte nach extremen Einschnitten und Beschränkungen wieder möglich wurden? Wir haben unsere Leser dazu aufgerufen, uns ihre Erfahrungen mitzuteilen. Zwei eingesandte Beiträge zeigen beispielhaft, wie unterschiedlich Bürger diese Zeit erleben.

"Ottobeuren kam mir vor wie besiedelt, aber nicht bewohnt"

Johann Hermann Schmid aus Ottobeuren nennt es ein „Aufatmen, ob mit oder ohne Masken“. Zeitweise kam ihm sein Ort „wie besiedelt, aber nicht bewohnt“ vor – nun sei er wieder zu einem „belebten und vertrauten Gefühlswohnort“ geworden: etwa „am Marktplatz, dem gefühlten Umschlagplatz für Erlebnisse aller Art in verschiedenen Dialekten und Sprachen und dem altvertrauten ,Hoi, bisch au me dau’“. Der 83-Jährige hofft, dass diese „normale ansteckende Fröhlichkeit“ – vor allem bei Kindern – andere Eindrücke verscheucht: Er schreibt hier von Protest-Aktionen gegen Corona-Maßnahmen und deren „gefährlich ansteckender Pseudofröhlichkeit“.

Leser: Begriff "Querdenker" ist in eine falsche Ecke gerückt

Hier fehlte es nach seiner Meinung an Vorsicht und Vernunft und der Begriff Querdenker sei so in eine falsche Ecke gerückt: Denn prinzipiell steht er nach Schmids Ansicht dafür, dass „human denkende Menschen“ Anstoß erhalten, sich sachbezogen mit etwas auseinanderzusetzen, um „Dinge für alle besser zu machen“. Dies gelte auch in Coronazeiten: „Es gab eine breite Mehrheit, zum Beispiel von Eltern, die ohne ideologische oder verschwörerische Verklumpung, faktenbezogen das Beste für die Kinder wollten.“ In Tagen, in denen die Gefahr nicht völlig verschwunden sei, lautet sein Fazit: „Als ,Vorkriegssenior’ möchte ich meine Restlaufzeit dadurch verlängern, dass ich die ,Drei-V-Regel’ beherzige: vorsichtig – vorbeugend – vergnügt.“

Leserin kritisiert: "Von Freiheit kann keine Rede sein"

Davon, dass es wieder mehr Freiheiten gebe, kann für Ingrid Herz keine Rede sein – vielmehr wäre „offener Vollzug“ ein passender Ausdruck, schreibt die Unterallgäuerin. „Uns wurden seit über einem Jahr die Grundrechte genommen.“ Herz führt dazu Folgendes an: „Uns wird vorgeschrieben, wann, wie und wo ich mich mit jemandem zu treffen habe! Ist das Freiheit?“ Diese Frage stellt sie auch mit Verweis auf Einschränkungen und Auflagen beim Reisen oder dem Demonstrationsrecht.

Durch die Maßnahmen seien Familien- und Freundeskreise zerstört worden, ist ein Kritikpunkt in ihrem Schreiben. Derzeit gebe es zwar Lockerungen, aber grundsätzlich dauerten die Maßnahmen und Beschränkungen weiterhin an. Aus Sicht von Ingrid Herz steht dahinter das System „Zuckerbrot und Peitsche“: Die Lockerungen sollen ihrer Befürchtung nach vor der Bundestagswahl stückweise die Stimmung verbessern, „damit danach die Peitsche wieder ausgepackt werden kann“.

Lesen Sie auch