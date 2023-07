Lyrischer Jazz aus Memmingen: Songwriterin stellt bei der Meile ihr erstes Album vor

Lehrerin Anette Niedermeier stellt beim Release-Konzert im Antonierhaus ihr Debütalbum „Frames“ vor. Worüber die Memmingerin singt und wer an ihrer Seite ist.

04.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

„Frames“ heißt die erste CD von Anette Niedermeier aus Memmingen. Für das Release-Konzert ihres Debütalbums mit lyrischen Jazzballaden trat die Gymnasiallehrerin zum ersten Mal live auf. Den entsprechenden Rahmen für sie und ihre vierköpfige Studioband, mit der sie in München die CD aufgenommen hat, bot die Memminger Meile im Antonierhaus. Der Saal war voll besetzt und das Publikum nahm ihre selbst getexteten und komponierten Songs genussvoll auf.

Songwriterin aus Memmingen schreibt über Grundfragen des Lebens

Anette Niedermeier nennt das Album nach ihrem Lieblingstext „frames“. Darin befasst sie sich mit Rahmen, in denen wir leben. Orte, Alter, Zeit, Lebenssituationen und Rollen können Rahmen sein, die uns bestimmen. Rahmen schmücken oder engen uns ein. In ihrem englisch verfassten Text relativiert sie solche Begrenzungen und singt beschwingt: „they’re just frames“: Sie sind einfach nur Rahmen. Andere Songs erzählen von der Fragilität des Menschen (nothing but the ocean), vom Wunsche zum Kern eines Lebens vorzudringen (the core) oder vom Gefühl der Einsamkeit (sense of loneliness).

Anette Niedermeier unterrichtet Englisch und Französisch am Strigel-Gymnasium

Die 54-Jährige unterrichtet Englisch und Französisch am Bernhard-Strigel-Gymnasium und dichtet und singt in beiden Sprachen. Im französischen Lied „attendant“ schildert sie das Warten auf Licht und Wärme in Zeiten des Winters. Sie taucht ein in existenzielle Themen, die sie mit poetischen Naturbeschreibungen verbindet. Ihre Lyrik transportiert sie mit heller, jung klingender Stimme auf weichem, fließenden Jazz. Begleitet wird Niedermeier von ihrer Münchner Studioband.

Mit an Bord ist mehrfach ausgezeichnete Jazzpianistin Andrea Hermenau

Mit Andrea Hermenau hat sie eine mit Preisen ausgezeichnete Jazzpianistin an Bord. Auch Trompeter Julian Hesse, Bassist Peter Cudek und Stefan Noelle am Schlagzeug bieten einen detailreichen und transparenten Jazz. Jeder einzelne setzt mit hervorragenden Sololinien hinreißende Akzente. Besonders im rein instrumentalen Arrangement „My foolish heart“ von Andrea Hermenau zeigen sie mit farbigen Improvisationen und überraschenden Melodieauflösungen, dass ihr Potenzial weit über Kaminfeuerjazz hinaus geht.

Memmingerin nutzte ein Sabbatjahr für ein Jazzstudium in München

Anette Niedermeier schloss in ihrem Sabbatjahr 2020 ein Jazzstudium am Freien Musikzentrum München mit Diplom ab. Sie singt sauber und kann sicher neben den Profis bestehen. Manchmal tritt sie bescheiden zurück und überlässt den Instrumentalisten das Temperament in der Musik. Nach der Pause ist sie wesentlich freier. Da bekommen auch Klassiker wie Clare Fischers „Una mañana linda“ oder Abbey Lincolns „Bird alone“ mehr Feuer. Einen Höhepunkt setzt sie noch einmal ganz zum Schluss mit einer Zugabe. Sie greift zur Gitarre und trägt ihr neuestes selbst geschriebenes Werk „The Peace of Wild Things“ vor. Mit dem Friedenslied zeigt sie, dass sie sich mit ihrem selbst interpretieren, feinen Songwriterjazz nicht verstecken muss.

