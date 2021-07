Männer prügeln sich in Memmingen

In Memmingen haben sich zwei Männer vor einer Gaststätte geschlagen. Einer der beiden musste sogar ins Krankenhaus.

30.07.2021 | Stand: 13:08 Uhr

In Memmingen ist am Freitagmorgen 00.50 Uhr ein Streit in der Oberen Bachgasse eskaliert. Vor einer Gaststätte stritten sich zunächst ein 42-jähriger und ein 26-jähriger Mann, berichtet die Polizei.

Einer der Männer wurde ins Memminger Krankenhaus gebracht

Nachdem dieser Streit eskalierte, kam es schließlich zu Handgreiflichkeiten, bei denen beide Beteiligten verletzt wurden. Einer der beiden wurde zunächst vom Rettungsdienst vor Ort behandelt und musste anschließend ins Krankenhaus Memmingen gebracht werden. Während der Auseinandersetzung kamen noch weitere Personen hinzu, deren Beteiligung an den Geschehnissen noch nicht ganz geklärt ist. Fast alle Beteiligten waren stark betrunken.

