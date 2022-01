Müll: Landkreis Unterallgäu regelt jetzt alles über Online-Portal

Seit Januar ist die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises für Anmeldung und Abrechnung von Tonnen und Sperrmüll zuständig. Wichtige Fragen und Antworten dazu.

15.01.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Seit Jahresbeginn hat die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises Unterallgäu die Anmeldung und Abrechnung von Mülltonnen sowie die Sperrmüllverwaltung von den Gemeinden des Landkreises übernommen. In den vergangenen Tagen wurden alle Grundstückseigentümer über den Wechsel informiert und haben die Zugangsdaten für das neue Portal erhalten. Zudem haben alle Eigentümer den Bescheid über Müllgebühren für 2022 erhalten. Dazu beantwortet die Abfallwirtschaft des Landkreises Unterallgäu jetzt die wichtigsten Fragen.

Ich habe bereits ein SEPA-Mandat abgegeben, aber es erscheint nicht auf dem Gebührenbescheid. Muss ich die Gebühren nun überweisen oder das SEPA-Mandat nochmal erteilen?

Wenn das SEPA-Mandat bereits erteilt wurde, muss es nicht nochmal abgegeben werden. Alle Mandate werden im Landratsamt nach und nach eingepflegt und bei der Abbuchung der Müllgebühren berücksichtigt. Die Abbuchungen erfolgen jeweils zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November.

Wie erteile ich das SEPA-Mandat zur Abbuchung der Müllgebühren?

Am besten direkt im Online-Portal www.unterallgaeu.de/abfall. Das geht mit den persönlichen Zugangsdaten, die alle Grundstückseigentümer im Dezember per Post erhalten haben, unter „Finanzen“. Alternativ kann das zugesandte Formular per Post, E-Mail oder Fax ans Landratsamt zurückgesendet werden.

Wo kann ich Mülltonnen bestellen und abmelden?

Auch das funktioniert über das Online-Portal. Die bestellten Restmüll-, Bio- und Altpapiertonnen werden dann geliefert oder abgeholt. Die Lieferzeit beträgt rund zwei Wochen.

Muss ich meine Mülltonnen neu anmelden oder mich neu von der Biotonne befreien lassen?

Nein, die vorhandenen Mülltonnen und Befreiungsanträge hat der Landkreis von den Gemeinden übernommen.

Können meine Mieter oder Nutzungsberechtigte die Müllgebühren selbst bezahlen?

Ja, sofern die gesamten Müllgebühren dieses Grundstücks von einem Konto abgebucht werden sollen. Dann muss der Eigentümer das SEPA-Lastschriftformular an den betreffenden Mieter oder Nutzungsberechtigten zum Ausfüllen weitergeben. Mehrere Konten für unterschiedliche Mülltonnen und Mietparteien können nicht hinterlegt werden.

Müssen Eigentümer mehrerer Grundstücke für jedes Grundstück ein separates SEPA-Mandat erteilen?

Ja, das ist notwendig.

Das Schreiben mit den Zugangsdaten kam nicht an oder ging verloren.

In diesem Fall reicht eine E-Mail an abfallgebuehren@lra.unterallgaeu.de mit Namen, Anschrift und dem entsprechenden Grundstück. Das Schreiben kommt dann per Post.

Mein Gebührenbescheid ist falsch.

Telefonisch kann der Bescheid nicht korrigiert werden. Erforderlich ist ein Schreiben mit Namen, Anschrift und dem Grundstück, für das die Gebühren falsch berechnet wurden, an die Abfallwirtschaft.

Für ein Grundstück hat sich der Eigentümer geändert. Was ist zu tun?

Telefonisch kann der Eigentümer nicht umgeschrieben werden. Erforderlich ist eine E-Mail an abfallgebuehren@lra.unterallgaeu.de oder ein Schreiben. Nach Überprüfung der Änderung wird der neue Eigentümer angelegt.

Ich habe mein Passwort vergessen.

Über die Funktion „Passwort vergessen“ auf der Anmeldeseite kann ein neues Passwort beantragt werden, wenn bereits eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Alternativ ist das möglich per E-Mail an abfallgebuehren@lra.unterallgaeu.de

Bei mir erscheint im Online-Portal der Fehler „Error 404“. Was ist zu tun?

Browserverlauf und Cookies müssen gelöscht werden.

Warum ist die Gelbe Tonne nicht im Online-Portal enthalten?

Die Gelbe Tonne ist im Eigentum des Abfuhrunternehmens. Sie taucht daher nicht im Online-Portal auf. Bei der Gelben Tonne ändert sich aber nichts.

Ich habe keinen Internetzugang.

Wer keinen Internetanschluss besitzt und Mülltonnen oder Sperrmüll bestellen möchte, hat folgende Möglichkeiten: Eine Vertrauensperson mit Internetzugang übernimmt die Bestellung; man kann sich mit seinen Zugangsdaten an die jeweilige Stadt oder Verwaltungsgemeinschaft wenden.

Wo finde ich nähere Informationen zu den neuen Regelungen?

Viele Informationen stehen in der Umweltzeitung, die bei allen Gemeindeverwaltungen und Wertstoffhöfen ausliegt, sowie im Internet unter www.unterallgaeu.de/abfall

An wen kann ich mich bei Fragen wenden?

Fragen beantwortet die Kommunale Abfallwirtschaft unter Telefon 08261/995-8010. Aufgrund der vielen Anrufe kann es aber sein, dass die Leitung öfter belegt ist. Alternativ werden per E-Mail gestellte Anfragen so schnell wie möglich beantwortet. Wegen des hohen Aufkommens kann die Beantwortung aber einige Tage dauern.