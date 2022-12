Mädchen bei Unfall in Memmingerberg angefahren - Polizei sucht Fahrer und Zeugen

In Memmingerberg ist am Montag ein 14-jähriges Mädchen von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht unter anderem Zeugen des Unfalls.

20.12.2022 | Stand: 13:31 Uhr

Der Unfall passierte laut Polizei gestern am Montag an der Einmündung der August-Hederer-Straße in Memmingerberg in den Schulweg.

Dort wollte das Mädchen die Fahrbahn überqueren, während ein Autofahrer in den Schulweg abbiegen wollte. Durch ein falsch gedeutetes Handzeichen fuhr der Autofahrer in die Einmündung, während die 14-Jährige die Straße passierte. Sie wurde von dem Auto touchiert und zog sich eine leichte Verletzung am Oberschenkel zu, teilt die Polizei mit.

Unfall auf Schulweg in Memmingerberg: Polizei sucht Autofahrer und Zeugen

Der Autofahrer erkundigte sich, ob es dem Kind gut gehe, doch die 14-Jährige lief laut Polizei weiter und brachte den Unfall erst mehrere Stunden später mit ihren Eltern zur Anzeige.

In diesem Zusammenhang wird der Fahrer des weißen Kleinwagens gebeten, sich bei der Polizei Memmingen zu melden. Auch mögliche Zeugen sollten unter der Telefonnummer 08331/100-0 anrufen.

