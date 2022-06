Männer prügeln sich vor Gaststätte in Memmingen

Vor einer Memminger Gaststätte hat ein betrunkener Gast eine Schlägerei ausgelöst. Vier Personen wurden leicht verletzt.

24.06.2022 | Stand: 12:44 Uhr

Die Memminger Polizei ist am Freitag gegen 1 Uhr nachts zu einer Schlägerei vor einer Gaststätte in der Lindentorstraße ausgerückt. Nach bisherigen Ermittlungen wurde ein betrunkener Gast vom Türsteher aus dem Lokal verwiesen. Dieser verhielt sich so aggressiv, dass es zu einer Auseinandersetzung mit einer ebenfalls alkoholisierten Gruppe vor dem Lokal kam.

Bei dieser Auseinandersetzung wurden vier Personen leicht verletzt. Letztendlich verbrachte der Mann mit einem Bekannten die Nacht in der Arrestzelle. Die Polizei Memmingen hat die Ermittlungen wegen mehreren Körperverletzungsdelikten aufgenommen.

