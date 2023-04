Männer stehlen mutmaßlich Kupferkabel im Wert von 4500 Euro in Memmingen

Mit verdreckten Kupfererdkabeln sind drei Männer Sonntagnacht in Memmingen erwischt worden. Keiner von ihnen konnte Angaben zu Herkunft der Kabel machen.

16.04.2023 | Stand: 13:28 Uhr

Mit mutmaßlich gestohlenen Kupferkabeln sind drei Männer in der Nacht auf Sonntag in Memmingen erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der 41-Jährige Fahrer in der Donaustraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei entdeckten die Beamten auf der Ladefläche des Kastenwagens verschmutzte Kupfererdkabel. Auf Nachfrage über die Herkunft der Kabel machte der Fahrer widersprüchliche Angaben.

Mutmaßlicher Diebstahl in Memmingen: Männer können keinen Nachweis vorlegen

Auch einen Nachweis konnte er den Beamten nicht vorlegen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten die Kupferkabel im Wert von 4500 Euro sowie den Kastenwagen. Die drei Fahrzeuginsassen mussten die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wurden später aber wieder entlassen.

