Männer-Trio tritt auf gestohlenes Fahrrad in Memmingen ein

Ein 20-Jähriger stiehlt in Memmingen ein Fahrrad. Mit zwei weiteren Männern tritt er später auf das Fahrrad ein. Eine Zeuge meldet den Vorfall der Polizei.

10.10.2022 | Stand: 14:16 Uhr

Ein Zeuge meldete der Polizei in Memmingen in den Nachtstunden des Sonntags, dass drei Männer in der Schießstattstraße mit dem Fuß auf ein Fahrrad eintreten würden.

Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung traf eine Streifenwagenbesatzung jene drei Männer an und nahm das Trio vorläufig fest. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass das Fahrrad von einem der drei, einem 20-Jährigen, zuvor gestohlen worden war. Einer aus dem Trio hatte die Beschädigung des Fahrrads mit dem Smartphone gefilmt. Die Polizisten stellten das Rad und das Mobiltelefon sicher.

Bei dem beschädigten Fahrrad handelt es sich um ein cremefarbenes Herrenrad der Marke Epple. Die Polizei Memmingen bittet den Eigentürmer des Fahrrads, sich telefonisch unter der Rufnummer 08331 / 100-0 zu melden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Die drei erwartet unter anderem eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Diebstahls.