Damit die Jüngsten die Tradition weiter pflegen

Maibaum-Wettbewerb in Memmingen und dem Unterallgäu: Kindergärten erhalten Limonade und ein Preisgeld für die Teilnahme.

11.06.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Preisträger beim Maibaum-Wettbewerb 2023 der Memminger Zeitung, Mindelheimer Zeitung sowie der Lindenbrauerei Mindelheim, Storchenbräu Pfaffenhausen sowie der Brauerei Kronburg stehen fest. „120 Teilnehmer gab es insgesamt beim Maibaum-Wettbewerb“, so Edmund Mikusch von der Memminger Zeitung stolz. Er organisiert den Maibaum-Wettbewerb seit dem Jahr 1978 und freute sich – ebenso wie die Maibaum-Kommission –, in diesem Jahr wieder auf Bewertungs-Tour gehen zu können.

Eine Jury schaute sich die Maibäume in Memmingen und dem Unterallgäu an

Die Jury schaute sich die verzierten Riesen genauestens an. Im Gepäck: ein Bewertungsbogen. Da wurden Punkte für den Maibaum-Stamm, für den Gesamt-Eindruck, für die Zahl und die Schönheit der Kränze, für die Sinnbilder am Stamm, für die Gesamtlänge des Baumes, den Standort im Ortsbild und für mögliche Veranstaltungen vergeben. Die 120 Teilnehmer erhalten insgesamt 4890 Liter Bier sowie 880 Liter Limonade. Die Prämierung findet beim Erkheimer Volksfest am Sonntag, 9. Juli, statt.

Kindergärten nehmen ebenso teil und können gewinnen

Eine Besonderheit beim Maibaum-Wettbewerb: Kindergärten und Kindertagesstätten sind ebenso dazu aufgerufen, einen Maibaum zu gestalten und aufzustellen. Die Teilnehmer erhalten Sonderpreise – und zwar in Form von Limonade für die Kitas sowie ein Preisgeld. In diesem Jahr nahmen zehn Kindergärten teil. Sie erhalten die Limonade sowie je 100 Euro, gesponsert von der Sparkasse Schwaben-Bodensee.

„Seit dem Jahr 2011 unterstützen wir als Sparkasse Schwaben-Bodensee Kindergärten in der Region im Rahmen des jährlichen Maibaum-Wettbewerbs. Mit einem Gutschein wollen wir die Kindergärten motivieren, die Maibaum-Tradition weiter zu pflegen. Das machen wir sehr gerne, denn unsere Sparkasse ist selbst seit fast 200 Jahren vor Ort, weshalb uns die Förderung von Gemeinschaft, Bildung und Tradition in unserer Region besonders am Herzen liegt“, so Michael Karrer von der Sparkasse in Memmingen. Die Gutscheine werden den zehn Kindergärten zugeschickt.