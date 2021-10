Maishäcksler in Babenhausen mit Eisenstange und Stein beschädigt

In Babenhausen wurde ein Maishäcksler wohl absichtlich beschädigt. In einem Maisfeld lagen eine Eisenstange und ein Stein. Die Polizei sucht Zeugen.

07.10.2021 | Stand: 13:46 Uhr

Ein Maishäcksler ist in Babenhausen absichtlich beschädigt worden. In einem Maisfeld an der Griesbachstraße lagen eine Eisenstange und ein großer Stein. Als der Landwirt am Mittwochabend die Ernte einholte, gerieten die Gegenstände in das Schneidwerk und beschädigten dieses.

Beschädigter Maishäcksler in Babenhausen: Polizei sucht nach Zeugen

Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt, liegt aber im vier- bis fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 08331/1000 oder 08333/2280 entgegen.

