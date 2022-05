Manchmal lautet die Strafe einen Comic malen

Beim kriminalpädagogischen Format „Let’s talk“ sprechen Jugendliche mit gleichaltrigen Ersttätern. Dabei geht es nicht nur ums Bestrafen.

Einmal kurz die Hand ausgestreckt und unauffällig etwas aus einem Geschäft entwendet: Delikte wie Ladendiebstahl sind schnell begangen. Für viele Jugendliche können solche – vermeintlich kleinen Straftaten – der erste Schritt in die Kriminalität sein.

Um bei jungen Ersttäterinnnen und Ersttätern ein Umdenken zu erreichen, gibt es in Memmingen das kriminalpädagogische Jugendprojekt „Let’s talk“. Sozialpädagogin Yvonne Bauschmid hat nun die Leitung dafür übernommen.

Seit eineinhalb Jahren hatte der Katholische Verein für soziale Dienste Memmingen und Unterallgäu (SKM) das Format auf Eis gelegt, weil die Stelle nicht besetzt war. Der Verein hielt lange nach einer Person für die Nachfolge Ausschau. „Ich arbeite in meiner Arbeit bereits mit jugendlichen Straftätern zusammen, da habe ich mich dann entschlossen Let’s Talk zu übernehmen“, sagt Bauschmid.

Straftaten gemeinsam reflektieren

Die Idee des Formats: Jugendliche Straftäter ins Gespräch bringen mit Gleichaltrigen. „Das geschieht in Form eines Gremiums von drei Schülerinnen und Schülern, die mit der straffällig gewordenen Person sprechen“, erklärt die 41-Jährige. Es gehe darum, das Verbrechen gemeinsam zu reflektieren und den Täter oder die Täterin mit ihrem Fehlverhalten zu konfrontieren: „Das kann Sachbeschädigung, Ladendiebstahl oder eine leichte Körperverletzung gewesen sein“, erklärt Bauschmid.

Die Sozialpädagogin ist währenddessen im selben Raum, nimmt aber nur eine Beobachterposition ein. Die Eltern der straffällig gewordenen Person sollen bei dem Gespräch nicht dabei sein. „So kann ein viel freieres und ehrlicheres Gespräch zustande kommen“, sagt Bauschmid. Im Anschluss berät das Schülergericht über eine angemessene Maßnahme für das Verbrechen.

Das kann laut Bauschmid ganz unterschiedlich aussehen. „Das Strafmaß sollte in gewisser Weise mit der Tat zusammenhängen.“ Das könne beispielsweise im Rahmen einer Power Point Präsentation oder eines Plakats passieren. Diese muss der Täter oder die Täterin dann zu einem bestimmten Thema gestalten. „Es gab auch schon mal den Auftrag, einen Comic zur Tat zu zeichnen“, erzählt die Sozialpädagogin. Auch eine Form der Wiedergutmachung könne Teil einer Vereinbarung sein. Das Ergebnis des „Verfahrens“ vor dem Schülergericht wird anschließend von der Staatsanwaltschaft bei ihrer abschließenden Entscheidung berücksichtigt – es kann mit einer Strafminderung einhergehen.

Staatsanwaltschaft bestimmt, wer mitmachen darf

Die Auswahl, welche straffälligen Jugendlichen und jungen Erwachsenen für Let’s talk geeignet sind, nimmt die Staatsanwaltschaft vor. Die Täter müssen zwischen 14 und 20 Jahre alt sein, um Teil der freiwilligen erzieherische Maßnahme zu werden. Wenn die Täterinnen und Täter unter 18 Jahre alt sind, müssen die Erziehungsberechtigten einwilligen.

Der Ursprung des Programms kommt aus den Vereinigten Staaten. Dort nennt sich das Jugend-Gremium „Teen Court“. Seit dem Jahr 2000 gibt es die ersten Let’s talk-Formate in Deutschland. Allein in Bayern gibt es zwölf Schüler-Gremien in verschiedenen Städten.

Schülergericht besteht aus Neunt- und Zehntklässlern

Vor kurzem war Bauschmid an den Schulen in Memmingen unterwegs. „Es gab einige interessierte Rückmeldungen“, sagt sie. Im Juni hofft sie, dass mehrere Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen fest zugesagt haben. Danach steht für die jungen Erwachsenen ein Workshop an. Dabei lernen sie Konfliktmanagement und gehen mit der Sozialpädagogin alte Fälle durch, um sich auf den Ernstfall vorzubereiten. Alle zwei Monate könnte sich das Schülergericht dann treffen und seine ersten Verhandlungen aufnehmen.